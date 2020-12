Wie gut sind Braunschweigs Grün- und Freiflächen?

Wie sehen die Bürger das Freiraumangebot in Braunschweig? Welche Wünsche und Ideen haben sie? Genau dazu hatte die Stadtverwaltung Anfang des Jahres die Braunschweiger im Rahmen einer Online-Befragung um ihre Meinung gebeten. 1550 Bürger beteiligten sich daran. Die Ergebnisse sollen in das neue Freiraum-Entwicklungskonzept einfließen.

In einer Pressemitteilung erläutert die Verwaltung jetzt die wesentlichen Punkte. Umweltdezernent Holger Herlitschke betont: Die Umfrage sei zwar nicht statistisch repräsentativ, aber allein die rege Teilnahme habe bereits gezeigt, wie wichtig den Menschen das Thema sei. Ein Überblick über die Ergebnisse:

Nutzung: Spaziergänge, Sport und Treffen mit Freunden

Freiräume haben für die Menschen eine große Bedeutung für das alltägliche Leben in der Stadt. Nahezu alle teilnehmenden Personen (97,9 %) nutzen öffentlich zugängliche Grün- und Freiflächen innerhalb Braunschweigs. Deutlich über die Hälfte davon (57,4 %) nutzen Grün- und Freiflächen sogar häufiger als einmal in der Woche. Lediglich ein geringer Teil gibt an diese nur cirka einmal im Monat (5,5 %) oder seltener (2,0 %) zu besuchen.

Am häufigsten werden die Grün- und Freiflächen zur Erholung und zum Naturerleben (85,5 %) aufgesucht, unter anderem für Spaziergänge, für Spiel und Aufenthalt mit Kindern, zum „Gassi-Gehen“, zur Tierbeobachtung oder Naturfotografie. Darüber hinaus dienen sie vielen zur Durchquerung auf Alltagswegen (71,2 %) und für Freizeit und Sport (63,8 %). Als Aktivitäten werden häufig Radfahren, Skaten, Inliner-Fahren, Spielplatzbesuche und Wassersport (insbesondere Rudern auf der Oker) genannt. Viele treffen sich in den Freiräumen mit Freunden (41,5 %), um beispielsweise gemeinsam zu grillen.

Der grünen Infrastruktur wird darüber hinaus eine große Rolle bei der Bewältigung anstehender Zukunftsthemen zugesprochen: Nahezu alle Beteiligten (99,4 %) unterstützen die Aussage, dass sich Grün- und Freiflächen positiv auf das Stadtklima, die Gesundheit und die Artenvielfalt auswirken. Ein Großteil schätzt das Angebot öffentlich zugänglicher Grün- und Freiflächen in Braunschweig vor diesem Hintergrund qualitativ (39,6 %) oder sogar quantitativ (49,2 %) als unzureichend ein.

Wünsche: Straßen zurückbauen, mehr Blühstreifen und Wildnisflächen

Zur Erweiterung des vorhandenen Angebotes an Grün- und Freiflächen wird vor allem dem Rückbau von Verkehrsräumen (75,6 %) eine große Bedeutung zugeschrieben. Darüber hinaus werden Dachgärten (69,0 %) sowie eine bessere Erschließung beziehungsweise Ausstattung der Wälder für die Erholungsnutzung (47,0 %) als wichtige Ansätze zur Erweiterung des Grün- und Freiflächenangebotes angesehen. Etwa ein Viertel der Beteiligten sieht in der Öffnung von Friedhöfen (22,2 %), Kleingartenanlagen (22,3 %) sowie Sportanlagen und Schulhöfen (30,5 %) für die Allgemeinheit ein weiteres Potenzial.

Ein Großteil der Beteiligten wünscht sich mehr naturnahe Flächen wie Blühstreifen und Wildnisflächen (79 %). Darüber hinaus wird Bedarf an ergänzenden Park- und Grünanlagen (34,7 %), an weiteren Treffpunkten und Aufenthaltsflächen (35,7 %), Spiel- und Jugendplätzen (17,8 %) sowie Sportangeboten (15,7 %) formuliert. Bei vielen besteht zudem der Wunsch nach einem verbesserten Angebot an Freizeit- und Erholungswegen (35 %), Flächen für alternatives Gärtnern (54,4 %) sowie Flächen zur individuellen Aneignung (19,7 %).

Weitere Vorschläge: mehr Bäume und Rückbau versiegelter Flächen

Im Rahmen der Umfrage konnten die Teilnehmer auch selbst weitere Vorschläge machen. Die Vielfalt zeigt, dass es durchaus auch gegensätzliche Meinungen gibt (zum Beispiel: mehr Naturbelassenheit contra mehr Infrastruktur zur Nutzung der Flächen).

Rund um das Thema Mobilität wurden zum Bespiel folgende Punkte genannt: Rückbau von überdimensionierten Straßenführungen, autofreie Innenstadt / autofreie Zonen, verkehrsberuhigte Straßen um vorhandene Grünanlagen und Spielstraßen, autofreier Sonntag, Ausweisen rollstuhlgerechter Wege im Sinne der Barrierefreiheit, Ausbau und Instandsetzung von Fahrradwegen.

Wichtig ist vielen auch die Vernetzung von Grünräumen. Zu diesem Aspekt gab es unter anderem diese Anregungen: Schaffung grüner Verbindungswege, fahrradfreundliche Stadt zur Reduzierung des Straßenverkehrs, gut vernetzte Rad-/ Fußwege im Grünen in alle Richtungen kreuz und quer durch die Stadt, „naturbelassene“ Grünanlagen ohne künstliche Freizeitangebote, Ruhepole und Plätze für Meditation und Entspannung, weniger Verdichtung durch Bebauung und Freihaltung von Luftleitbahnen, Rückbau versiegelter Fläche zugunsten von Grünflächen (z.B. Parkplätze), Abriss von Leerständen und Begrünung dieser Flächen, Fassadenbegrünung, vertikale Gärten, Dachgärten und Dachbegrünung, zum Beispiel auch Haltestellendächer.

Grüne Inseln in der Innenstadt, bessere Erschließung der Seen

Aus Sicht etlicher Teilnehmer der Umfrage leisten die Freiräume und Gewässer einen Beitrag zur Stadtstruktur. Hierzu kamen unter anderem diese Ideen: in Neubaugebieten mehr Freiflächen erhalten / schaffen, auch in Gewerbegebieten mehr Grün anlegen, Pflicht zur Pflanzung von mindestens einem Baum bei Neubauvorhaben, Rekultivierung von Industriebrachen und Erhalt von Spontanvegetation, mehr Grünflächen beziehungsweise grüne Inseln in der Innenstadt und in Hinterhöfen, Pocket-Parks, Straßenbegleitgrün, grüne Kreisverkehrsinseln und mehr Straßenbäume, Bepflanzung von Baumscheiben, bessere Erschließung und Nutzung der Seen in Braunschweig, Öffnung aller Ufer für die Allgemeinheit, Flussauen zum Schwimmen und Sonnenbaden.

Auf Laubbläser verzichten, mehr Fitnessgeräte aufbauen

Mit Blick auf Schutzgebiete und Biodiversität kamen unter anderem folgende Vorschläge: Verbot von Schottergärten sowie Steinvorgärten, Förderung von grünen Privatgärten, Baumbestand schützen und Baumschutzsatzung einführen, Hecken und Sträucher pflanzen und Lücken in Hecken schließen, Anlage von Streuobstwiesen und Obstbäumen entlang von Feldwegen, Pflanzung von heimischen Arten und Extensivierung der Pflege, Verzicht auf Laubbläser/-sauger, Glyhposat-Verbot, mehr „wilde“ Flächen für Tiere, nachhaltige Grünlandbewirtschaftung und Anlage von Ackerrandstreifen.

Auch Wünsche zur Freizeitnutzung wurden vermerkt, zum Beispiel diese: ergänzende Sportmöglichkeiten wie einen Skatepark, einen Pumptrack und eine Hindernislaufstrecke, mehr Fitnessgeräte, Naturerlebnisbereiche für Kinder und Jugendliche, barrierefreie Spielplätze, Großspielplätze für alle Altersgruppen zum Beispiel entlang des Ringgleises, Hundewiesen / Hundefreilaufflächen, Gewässer für Wassersport erschließen, öffentlich zugängliche Boots-anlegestellen und Badestellen insbesondere an der Oker schaffen.

Freiräume gemeinsam nutzen und Umweltbildung stärken

Zur gemeinsamen Nutzung von Freiräumen kamen unter anderem diese Ideen: Gartenflächen und Hochbeete für die Allgemeinheit, Gemeinschaftsgärten und Urban Gardening, essbare Beerensträucher, Streuobstwiesen, öffentliche Nutzpflanzen, Bürgerwald, Stadtteilbauernhöfe, Bauwagen-Plätze, Modellprojekt „Die essbare Stadt“ einrichten.

Außerdem ist etlichen Teilnehmern der Umfrage die Umweltbildung ein Anliegen: Freigabe von Grünflächen zur Bewirtschaftung durch Kitas und Schulen (lebendiges Lernen), schulische und kinderbezogene Angebote im öffentlichen Raum, Infotafeln zur Tier- und Pflanzenwelt in Parks und Waldanlagen, bessere Müllentsorgungskonzepte und Kampagnen zur Sensibilisierung der Bürger, gemeinnützige Müllsammel-Aktionen starten.

Mehr Toiletten, Mülleimer und Bänke

Darüber hinaus gibt es auch Wünsche nach zusätzlicher Infrastruktur, zum Beispiel folgende: mehr Biergärten, Café im Grünen, öffentliche Toiletten an Parkanlagen und Erholungs¬gebieten, mehr Mülleimer, bessere Beleuchtung, mehr Sitzgelegenheiten, Bänke für ältere Leute, Grillflächen und Picknickmobiliar, überdachte Aufenthaltsflächen. Ebenso geht es um die Kultur: Open-Air-Fläche für öffentliche Veranstaltungen, mehr Veranstaltungen wie Klassik im Park, Tanzveranstaltungen und Raves.

Wasserspielplatz im Prinzenpark und Café am Ölpersee

Zusätzlich zu den übergeordneten Wünschen zur Freiraumentwicklung konnten die Teilnehmer auch ganz konkrete Vorschläge machen. Hierbei kamen zum Beispiel folgende Ideen zusammen: Teilentsiegelung und Begrünung / Baumpflanzungen insbesondere auf Schlossplatz, Frankfurter Platz, Wollmarkt, Ägidienmarkt und Hagenmarkt. Ungenutzte Flächen wie den Wollmarkt bespielen. Viewegsgarten luftiger und offener gestalten sowie von Bebauung freihalten. Ergänzende Angebote und Ausstattung in Parkanlagen schaffen, unter anderem Spiel- und Sitz-möglichkeiten sowie gastronomisches Angebot im Bürgerpark, Wasserspielplatz im Prinz-Albrecht-Park und bessere Beleuchtung im Inselwallpark.

Weitere Vorschläge: Ringgleis asphaltieren und eine witterungsunabhängige Nutzung ermöglichen. Verbesserung von Radwegverbindungen, zum Beispiel Heidberg-Kennel-Ringgleis mit Führung vom Sachsendamm über das Gründach des Heidbergtunnels und Lamme-Lehndorf. Wallring erhalten und den Wall als autofreie Fahrradstraße umfunktionieren. Verlandung der Oker entgegenwirken, um Rudersport und Angeln zu ermöglichen, und Schaffung einer „Okerpiazza. Abenteuerspielplatz, Sportgeräte und Café am Ölpersee. Spielplatz und Beleuchtung am Heidbergsee sowie naturnahe Gestaltung des Heidbergparks.

