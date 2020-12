Braunschweig: „Wasserwelt hat jedes Jahr Gäste dazugewonnen“

Vor fünf Jahren hatte Christoph Schlupkothen die Geschäftsführung der Stadtbad Sport und Freizeit GmbH übernommen – mit Wasserwelt, Bürgerbadepark inklusive Freibad, Sportbad Heidberg, Raffteichbad und dem Freibad in Waggum. Jetzt wechselt der 40-Jährige nach Düsseldorf, um die dortige Bädergesellschaft mit insgesamt 19 städtischen Bädern mit zu führen. Im Interview zieht er Bilanz.

Herr Schlupkothen, wie oft konnten Sie hier selbst Ihre Bahnen durchs Wasser ziehen?

Im Durchschnitt zweimal die Woche, also über 500 Mal. Hinzu kamen die Besuche mit der Familie.

Was treibt Sie und Ihre Familie jetzt nach Düsseldorf?

Ich bin Rheinländer, und Heimat ist Heimat. Natürlich ist Düsseldorf auch eine andere Größenordnung, die mich reizt. Mein Leitspruch: Wer aufhört, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein.

Sie wechseln in einer Zeit, in der die Bäder erneut seit Wochen geschlossen sind. Niemand weiß, wann es weitergeht. Wie stark hat Corona die städtischen Bäder getroffen? Ursprünglich waren für dieses Jahr ja rund 630.000 Besucher in den Hallenbädern, Freibädern und Saunen angepeilt.

Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir zwischen 50 und 60 Prozent weniger Besucher. In den Freibädern waren insgesamt 48.000 Besucher – der Sommer war unbeschwert, auch der September lief noch ganz gut. In den Hallenbädern lagen wir bei 203.000 Badegästen, davon 135.000 in der Wasserwelt, und in den Saunen bei 56.000 Gästen. Insgesamt kommen wir in diesem Jahr also auf 307.000 Besucher.

Der scheidende Braunschweiger Stadtbad-Chef Christoph Schlupkothen Foto: Stadtbad GmbH

Wie wirkt sich dieser Einbruch finanziell aus? Regulär geplant war ja wie in den vergangenen Jahren ein Minus von rund 8 Millionen Euro, das von der Stadt getragen wird.

Wir hatten schon im Frühjahr ziemlich schnell reagiert und die Technik runtergefahren, als wir alles schließen mussten. Außerdem hat das Instrument der Kurzarbeit bei den Personalkosten sehr geholfen. Als wir nach der ersten Schließung wieder öffnen durften, haben wir das sofort getan – schneller als viele andere Bäder und Saunen. Die Besucher haben es uns gedankt. All das führt dazu, dass wir den Wirtschaftsplan einhalten und sogar unterschreiten werden. Wir haben keinen zusätzlichen Zuschussbedarf. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir weder beim Personal noch bei den Besuchern Infektionsfälle hatten.

Nach der Wiedereröffnung mussten Besucher Onlinetickets kaufen, damit die Auslastung gesteuert und Abstände gewahrt werden konnten. Ist der Onlineverkauf ein Modell, das auch nach Corona zum Einsatz kommen wird?

Die Digitalisierung hatten wir schon lange auf dem Schirm, und mit Blick auf Kursbuchungen und Gutscheine waren wir auch schon gut. Auf dieser Basis war es dann sehr gut möglich, das neue Ticketsystem kurzfristig zu integrieren. Ich kann nur empfehlen, das beizubehalten und als hybrides System auszubauen. Das ist bequemer für die Kunden. Wir hatten zudem ohnehin auch die Strategie, das Preissystem künftig dynamisch zu gestalten – bei einer hohen Nachfrage höhere Preise, bei einer niedrigen Nachfrage niedrigere Preise. Bei der Sauna in der Wasserwelt machen wir das ja schon: In der Woche ist der Besuch günstiger als am Wochenende.

Heißt das, dass künftig zum Beispiel die Preise in den Freibädern je nach Wetter von Tag zu Tag schwanken könnten?

Das ist denkbar. Wenn ich hier geblieben wäre, wären flexible Preise der nächste Schritt gewesen.

Aber erwarten die Besucher nicht Verlässlichkeit – gerade bei den Preisen?

Dazu muss es natürlich Transparenz geben, also zum Beispiel einen Mindest- und einen Maximalpreis. Man darf nicht vergessen: Wir arbeiten mit dem Geld der Steuerzahler und müssen wirtschaftlich arbeiten.

Sie haben einiges getan, um mehr Geld einzunehmen und weniger auszugeben. Die Einführung der Bäderampel war ein Punkt dabei. Anfangs gab es Protest, weil das Raffteichbad und das Freibad Waggum bei schlechterem Wetter zeitweise geschlossen bleiben – mit entsprechender Ankündigung durch die Ampel. Hat sie sich dennoch bewährt?

Sie hat sich absolut bewährt, um die Bäder bedarfsgerecht zu öffnen. Es geht darum, dass das Personal dort arbeitet, wo es gebraucht wird, und dass nicht zu viel Mehrarbeit entsteht. Wir haben die Bäderampel immer kundenfreundlicher gestaltet und zum Beispiel dafür gesorgt, dass das Raffteichbad auch bei schlechtem Wetter morgens für die Frühschwimmer geöffnet ist. Verlässlichkeit ist wichtig, und die Bäderampel ist dafür ein geeignetes Element. Es ist uns im Team gelungen, eine Ergebnisverbesserung von einer Million zu erreichen – das war nur möglich, weil wir bei der Angebotsstruktur und der Kostenstruktur etwas verändert haben. Entgelterhöhungen sind regelmäßig nötig, um Personalkostensteigerungen aufzufangen, was nicht immer ganz gelungen ist. Daneben haben wir auch höherwertige Produkte installiert, zum Beispiel neue Kurse wie das Virtual-Reality-Schnorcheln. Dabei ist man mit einer wasserdichten VR-Maske unterwegs und kann bunte Korallenriffs erleben oder versunkene Wracks erkunden. Oder das Meerjungfrauenschwimmen, bei dem man mit einer großen Flosse durchs Wasser gleitet. Beliebt sind auch Aqua-Cycling und Aqua-Slim-Workies. Für all das sind die Leute gerne bereit, mehr zu bezahlen. Auch der Wohnmobilstellplatz neben der Wasserwelt läuft übrigens sehr gut und bringt uns 15.000 Euro im Jahr. Abgesehen davon haben wir energieeffizientere Systeme installiert, um die Kosten zu senken. Im Raffteichbad haben wir zum Beispiel die Warmwasserversorgung erneuert und Wärmepumpen eingebaut.

Und Sie haben Geschäftsbereiche ausgelagert: Die Gastronomie in der Wasserwelt wird jetzt von einer Tochtergesellschaft des Städtischen Klinikums betrieben.

Ja, Gastronomie ist nicht unser Auftrag. Auch die Vergabe des Wellnessbereichs ist jetzt abgeschlossen. Das waren alles nötige Schritte, genauso wie die Verschlankung des Unternehmens von rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf jetzt ungefähr 100. Das ist im Zusammenspiel mit Belegschaft und Aufsichtsrat sehr gut gelungen – sowohl über die Nichtverlängerung von befristeten Verträgen als auch über natürliche Fluktuation.

Ein Drittel weniger – das ist sehr viel. Ist denn jetzt so viel weniger zu tun?

Die genannten Abteilungen werden nicht mehr mit eigenem Personal betrieben, von daher lässt sich diese Zahl erklären. Außerdem haben wir unsere Arbeitsprozesse verbessert, so dass in anderen Bereichen weniger Personal benötigt wird. Lassen Sie uns noch über die Besucherzahlen in den städtischen Bädern reden. Vor der Öffnung der Wasserwelt im Jahr 2014, als es noch die kleinen Bäder in Wenden und Gliesmarode sowie das Nordbad gab, hatte die Stadtbad GmbH jährlich um die 800.000 Besucher – je nach Verlauf der Freibadsaison. Wie haben sich die Zahlen inzwischen entwickelt? Je nach Witterung (vor allem während der Sommersaison) haben wir weiterhin um die 800.000 Jahresbesucher. Ich halte es nach wie vor für richtig, dass man die Stadtteilbäder geschlossen hat. Sie waren nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die Ansprüche hatten sich stark verändert, und sie verändern sich weiter. Die Wasserwelt hat jetzt jedes Jahr dazugewonnen, vor allem in der Sauna. In den Bestandsbädern im Bürgerbadepark und im Heidberg sind die Besucherzahlen in den letzten Jahren hingegen weiter zurückgegangen – in den dortigen Saunen ganz stark, und auch beim öffentlichen Schwimmen und Vereinsschwimmen. Das liegt an der sehr guten Versorgung Braunschweigs und der Region mit modernen neuen Bädern: Bei uns sind es die Wasserwelt und das Bad Gliesmarode, das Jahr 2016 privat wieder eröffnet wurde. Und in Lebenstedt, Wolfenbüttel, Peine und Gifhorn gibt es auch neue Bäder. Die Leute gehen dorthin, wo sie nicht nur klasse schwimmen können, sondern wo zusätzlich auch noch andere Angebote möglich sind und man sich wohlfühlt.

Das Hallenbad Heidberg (direkt am Sportbad Heidberg) wird zurzeit neu gebaut und soll voraussichtlich im Februar 2021 fertiggestellt werden. Der bisherige Stadtbad-Geschäftsführer Christoph Schlupkothen (links) und Bauleiter Christian Tschepella präsentierten kürzlich das 25-Meter-Becken aus Edelstahl. Foto: Norbert Jonscher

Muss Braunschweig da noch weiter nachsteuern?

Wir sind auf einem sehr guten Weg. Es war genau die richtige Entscheidung, im Heidberg das Hallenbad mit dem 25-Meter-Becken neu zu bauen. Dort entsteht gerade ein kleiner Schatz: Das sportliche Schwimmen in einem der wenigen Indoor-50-Meter-Becken in Niedersachsen wird ergänzt um Kurse, Babyschwimmen, Sauna... Wir werden dort auch ein Nichtschwimmerbecken mit Hubboden haben. Es ist eine gute Ausgleichsmöglichkeit zur etwas trubeligeren Wasserwelt. Wir können mit unserer Bäderlandschaft richtig zufrieden sein. Das zeigt auch unsere Nichtschwimmerquote: bei uns können mehr als 75 Prozent der Kinder nach der Grundschule schwimmen – bundesweit sind es gerade mal 40 Prozent. Für die Wasserwelt inklusive Sauna waren vor der Eröffnung mal 500.000 Besucher pro Jahr kalkuliert worden.

Ist es realistisch, das jemals zu erreichen?

Diese Prognose wurde vor meiner Zeit aufgestellt. Wir haben in der Wasserwelt rund 400.000 Besucher, und wenn das Bad Gliesmarode nicht wieder eröffnet worden wäre, hätte die Wasserwelt sicher 100.000 Besucher mehr haben können. Insofern war die Prognose nicht ganz unrealistisch. Aber mit der jetzigen Bäderversorgung sind die 500.000 nicht zu erreichen.

Welche Veränderungen in den Bädern sind in nächster Zeit noch zu erwarten?

Die beiden Außensaunen in der Wasserwelt werden aufgrund der starken Abnutzung erneuert. Im Raffteichbad wird die alte Gaststätte abgerissen und ein neuer Eingangsbereich gestaltet. Außerdem wird dort die Energieversorgung erneuert, und es sind Verschönerungen im Umkleidebereich geplant. Im Bürgerbadepark muss man sehen, wie sich die Besucherzahlen entwickeln und wie man dort weitermachen will. Die letzte Sanierung war in den 1990er Jahren.

Welche Perspektive sehen Sie für den Bürgerbadepark?

Ich glaube, dass der Standort unter Gesundheitsgesichtspunkten sehr wichtig ist. Das Städtische Klinikum ist dort im Bereich der Reha aktiv. Und in diesem Jahr hat die Volkshochschule dort ihr Gesundheitszentrum eröffnet und bietet Kurse an. Das sollte man unbedingt weiter ausbauen. Für den Gesundheitsbereich und für Kurse werden ja auch ständig Wasserflächen gesucht. Wenn wir allein mal daran denken, was in diesem Jahr wegen Corona ein Schwimmkursen ausgefallen ist und was wir da nachzuholen haben. Aber inwiefern im Bürgerbadepark noch das öffentliche Schwimmen stattfinden kann, sollte genau geprüft werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Besucherzahl weiter sinken wird. Und lohnt es sich, für zehn Personen ein Schwimmbad aufzumachen? Vor dem Hintergrund der Haushaltsoptimierung sollte man die Ausrichtung des Bades neu gestalten – hin zu noch mehr Reha- und Kursangeboten.

Diese Diskussion wird vermutlich auch Protest hervorrufen. Aber unabhängig davon – wie werden sich die Ansprüche vieler Badegäste künftig entwickeln?

Die Leute wollen mehr Animation, Erlebnis und Komfort. Man muss also immer neue Angebote entwickeln, die ein individuelles Badeerlebnis ermöglichen.

Angebote wie das Virtual-Reality-Schnorcheln sollen weiter ausgebaut werden. Foto: Stadtbad GmbH

Was bedeutet das konkret?

Warum sollte Virtual Reality nur fürs Schnorcheln eingesetzt werden, wie wir das schon tun? Ich kann damit auch im Pool von Tokio schwimmen, oder ich lege mich in den Whirlpool und bekomme einen Palmenstrand. In den Freibädern reden wir über Angebote wie Kletterparks und Ähnliches. Und wenn ich an unseren Wohnmobilstellplatz denke, kann ich mir auch noch viel mehr vorstellen: zum Beispiel kleine Fasshäuser, in denen man übernachten kann. Aber das liegt jetzt alles nicht mehr in meiner Hand.

Tobias Groß ist ab Januar neuer Geschäftsführer der Stadtbad GmbH. Foto: Stadtbad GmbH

Neuer Geschäftsführer Nachfolger von Christoph Schlupkothen wird Tobias Groß (44). Wie die Stadtbad GmbH mitteilt, ist der gebürtige Celler Ökotrophologe (Ernährungs- und Haushaltswissenschaften) unter anderem mit BWL-Schwerpunkt. Er habe umfangreiche Erfahrung im Bau sowie der Leitung von Spa-, Sauna-, Hotel- und Sporteinrichtungen im In- und Ausland wie beispielsweise dem Aspria in Hamburg. Zuletzt war Groß Opening- und Developmentmanager bei der größten englischen Kette für Gesundheitsclubs und -anlagen, David Lloyd, und begleitete dabei unter anderem den Teilneubau des ersten Clubs in Bad Homburg im zweistelligen Millionenbereich. Am 4. Januar nimmt Tobias Groß seine Arbeit in Braunschweig auf.