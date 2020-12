Polizeipräsident: Bereitschaftspolizei soll Silvester eingreifen

Polizeipräsident Michael Pientka hat an die Menschen appelliert, auch an Silvester die Kontakte zu minimieren. „Es sollte unser gemeinsames Ziel sein, das Gesundheitssystem zu unterstützen und das Infektionsgeschehen soweit als möglich einzudämmen“, sagte der Präsident der Polizeidirektion Braunschweig unserer Zeitung. Es gelte nun, „auch zum Jahreswechsel achtsam und umsichtig zu bleiben“, so Pientka. Die Polizei bereitet sich – trotz Kontaktbeschränkungen und Böller-Verkaufsverbot – auf eine Einsatzlage zwischen Harz und Heide wie in den Vorjahren vor. Das gilt auch für mögliche Ausschreitungen, zu denen es in den vergangenen Jahren immer wieder gekommen ist.

Bereitschaftspolizei wird illegale Versammlungen unterbinden

Die Einsatzstärke sei der „aktuellen besonderen Lage angepasst“, so Polizei-Sprecherin Andrea Haase. Wie viele Polizisten zwischen den Landkreisen Gifhorn und Goslar im Einsatz sein werden, wollte Haase nicht sagen. Zusätzlich wird die Polizeidirektion Braunschweig durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Sie werden unter anderem dafür sorgen, dass illegale Versammlungen unterbunden werden.