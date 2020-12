Lieblingsvornamen in Braunschweig: Ella, Emilia und Emil

Gleich zwei Mädchennamen teilen sich in diesem Jahr Platz 1 der beliebtesten Vornamen in Braunschweig: Sowohl Emilia als auch Ella wurden 22 Mal an kleine Braunschweigerinnen vergeben, teilt die Stadtverwaltung mit. Ganz knapp dahinter auf Platz drei landete Mila (21). Dicht gefolgt von Emma (20) und Lina (19). Der beliebteste weibliche Vorname aus 2019 ist nicht mehr unter den Top 5: Mia (29 in 2019).

Etwas mehr Jungen als Mädchen in Braunschweig geboren

Bei den Jungennamen sind in diesem Jahr Emil (30) und Noah (25) die beliebtesten Vornamen. Paul wurde 22 Mal beurkundet, gefolgt von Finn und Leon mit jeweils 19 Mal. Die beiden vorderen Plätze aus 2019 tauchen in den Top 5 2020 nicht mehr auf: Theo (22 in 2019) und Elias (21 in 2019).

Etwas mehr Jungen als Mädchen Das Braunschweiger Standesamt beurkundete bis einschließlich 29. Dezember 2020 insgesamt 3170 Geburten (2019 waren es 3236). Die Geschlechterverteilung liegt bei 52 Prozent Jungen und 48 Prozent Mädchen.

1184 Ehen wurden in Braunschweig geschlossen

Außerdem wurden 1184 Ehen geschlossen. 2019 waren es mit 1248 etwas mehr, 2018 waren es 1316. In diesem Jahr wählten laut der Stadt 88 Prozent den Namen des Ehemannes. 55 gleichgeschlechtliche Paare haben sich dieses Jahr das Ja-Wort gegeben (25 männliche sowie 30 weibliche Paare). In 2019 waren es 35 Ehen.

red