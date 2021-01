Feuerwehr: "Sehr, sehr ruhige Silvesternacht in Braunschweig"

Es war vermutlich die "ruhigste" Silvesternacht der letzten Jahrzehnte in Braunschweig. "Es war eine sehr, sehr, sehr ruhige Nacht!", erklärte der Lagedienst der Feuerwehr unserer Zeitung am Morgen.

Zwar gab es 23 Notfalleinsätze nach Mitternacht, aus sehr verschiedenen Gründen. Aber für das Geschehen in einer Großstadt in der Silvesternacht ist das sehr wenig. Die Corona-Auflagen und Beschränkungen im Zuge der Pandemiebekämpfung wirkten sich hier aus. Auch ein Küchenbrand in der Braunschweiger Innenstadt am frühen Silvesterabend wendet diese Bilanz nicht wirklich. Die Bewohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Ersthelfer ins Freie retten und wurden anschließend bei Bekannten untergebracht. Die Wohnung ist nach dem Küchenbrand zunächst nicht mehr bewohnbar.

Einsatzwagen fahren Fußgängerzone ab

Aber das wars dann wohl schon. Auch das Silvesterfeuerwerk fiel in Braunschweig zwar nicht aus, aber es fiel doch deutlich moderater aus als sonst. Zwar durften "Bestände" aus Vorratsräumen, Kellern und Garagen (und wohl auch aus trüberen Quellen) verknallt werden, was Niedersachsen einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts zu verdanken hatte. Aber dann wars doch - verglichen mit früheren Jahren eher ein Feuerwerkchen.

So läuteten die Braunschweiger 2021 ein So läuteten die Braunschweiger 2021 ein Das Bild vom Himmel über Braunschweig kurz nach Mitternacht ähnelte sich in alle Blickrichtungen: Verhältnismäßig wenig Feuerwerk und meist eher vereinzelt, statt in epischer Breite. Hier ein Blick auf das nördliche Ringgebiet/Wendenring. Foto: Stefan Lohmann/regios24

So läuteten die Braunschweiger 2021 ein Die Kreuzung Wilhelm-Bode-Straße/Dürerstraße/Heinrichstraße, wo sonst seit Jahrzehnten unzählige Menschen zu Walzermusik in das neue Jahr tanzen. Aufgenommen kurz vor 0.30 Uhr. Foto: Stefan Lohmann/regios24

So läuteten die Braunschweiger 2021 ein Das Bild vom Himmel über Braunschweig kurz nach Mitternacht ähnelte sich in alle Blickrichtungen: Verhältnismäßig wenig Feuerwerk und meist eher vereinzelt statt in epischer Breite. Hier ein Blick Richtung östliches Ringgebiet/im Vordergrund der Mittelweg. Foto: Stefan Lohmann/regios24

So läuteten die Braunschweiger 2021 ein Polizeipräsenz an der Kreuzung Altewiekring/Jasperallee. Die Beamten verfolgten das Geschehen auf den Gehsteigen mit Argusaugen. Foto: Stefan Lohmann/regios24

So läuteten die Braunschweiger 2021 ein Auch auf dem Schlossplatz und dem Bohlweg war bereits kurz nach 0.30 Uhr außer den Polizeibeamten kaum ein Mensch zu sehen. Foto: Stefan Lohmann/regios24



So läuteten die Braunschweiger 2021 ein Das beste aus der Situation machten die Anwohner von Fasanenstraße und Gneisenaustraße: Auf den Balkonen vieler Häuser tanzten und sangen die Bewohner wie hier Ulrike Wendel (links) und Heidemarie Schulltz zu Partyhits, die ein Hobby-DJ zur Freude der Nachbarschaft auflegte. Foto: Stefan Lohmann/regios24

So läuteten die Braunschweiger 2021 ein Ein unwirklich wirkendes Bild von diesem bekannten Ort (aufgenommen gegen kurz vor 1 Uhr): Am sogenannten Döner-Dreieck Ecke Friedrich-Wilhelm-Straße/Kattreppeln, wo sich sonst in einer Silvesternacht Tausende von Partygängern für die lange Nacht in der Club- und Kneipenszene stärken, herrschte regelrecht gespenstische Leere und Stille. Foto: Stefan Lohmann/regios24

Die Auflagen, sich im Freien nicht in Gruppen zu treffen und zu feiern, wurden weitgehend eingehalten. In der Braunschweiger Innenstadt sah man in der Silvesternacht die Polizei auffällig und demonstrativ ständig präsent. Einsatzwagen fuhren die Straßen und Gassen der Fußgängerzone ab, aber dort waren extrem wenig Menschen unterwegs. Zwar sahen wir, wie in Höhe Platz der Deutschen Einheit Feuerwerksraketen aus einem Wagen an Jugendliche verteilt wurden, aber möglicherweise waren dies ja auch nur private Restbestände ...

Braunschweiger zeigen Disziplin und Einsicht

Vor dem Schloss waren ständig sieben, acht Transporter der Braunschweiger Polizei mit Einsatzkräften aufgefahren. Normalerweise ist dies zum Jahreswechselum Mitternacht ein "Hotspot" der Feiernden, regelmäßig auch mit Zwischenfällen. Doch im Corona-Jahr 2020 und zum Auftakt des hoffentlich Nach-Corona-Jahres 2021 war dies schon einmal etwas anders. Die Braunschweiger zeigten Disziplin und Einsicht, feierten dennoch so fröhlich wie möglich. Und - gemessen an den vielen Wünschen, die ausgetauscht wurden - mit Optimismus und großer Zuversicht.

Schließlich kann es jetzt nur noch besser werden.