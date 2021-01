Braunschweigs Feuerwehr-Chef über das Corona-Jahr 2020

Seit 2017 ist Torge Malchau (41) Leiter des Fachbereichs Feuerwehr der Stadt Braunschweig. Als Chef der Berufsfeuerwehr ist er auch Leiter der Gefahrenabwehr der Stadt und steht derzeit gemeinsam mit Dezernentin Christine Arbogast an der Spitze des städtischen Corona-Krisenstabes. Wir sprachen jetzt mit Torge Malchau über das Corona-Jahr 2020 und den aktuellen Ausblick auf 2021.

Ein Ausnahme-Jahr – in jeder Beziehung. Wie lief es für die Braunschweiger Feuerwehr?

Außergewöhnlich! Wir waren selbstverständlich in die Krisenstabsarbeit der Stadt Braunschweig eingebunden, in die Pandemiebekämpfung. Das hat viel Kraft und viele Führungskräfte in der Gefahrenabwehrleitung gebunden. Und natürlich haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht: Wie stellen wir in dieser Ausnahme-Situation der Pandemie die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicher? Die größte Sorge, die wir deshalb hatten, war, dass wir Corona-Fälle unter den Kameraden haben, dass diese in die Quarantäne müssen - und für die Besetzung der Wache dann nicht zur Verfügung stehen.

Wie ist es dann gelaufen, wie gelungen?

Wir haben umfangreiche Sicherheits- und Hygienekonzepte erstellt. Bis heute ist uns das, was wir uns vorgenommen hatten, gelungen. Wir hatten lediglich vier Kollegen, die an Covid-19 erkrankt waren beziehungsweise zwei, die es aktuell noch sind. Es hat nicht dazu geführt, dass es Ansteckungen auf den Wachen gab. Penible Regelungen und größte Disziplin haben dies ermöglicht. Allerdings ist es auch nicht zu vermeiden, dass wir im Einsatz und in der Ausbildung eng zusammenstehen.

Ohnehin ist Braunschweig bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Zeit gekommen. Es gibt mit die niedrigsten Infektionszahlen im Land. Was ist dafür die Ursache?

Ich kann das bestätigen, die hiesigen Zahlen sind durchaus im Vergleich mit anderen Städten und Landkreisen bundesweit sehr gut. Dafür sind mehrere Ursachen maßgebend. Da ist die Disziplin der Bevölkerung, die sich in Braunschweig besser an die Regeln gehalten hat als anderswo. Auch die Leistung des Braunschweiger Gesundheitsamtes muss man in diesem Zusammenhang eindeutig hervorheben und anerkennen. Alle Beteiligten hier bei uns, so möchte ich es sagen, haben auf vorbildliche Weise in der Krisenarbeit der Stadt den Wahlspruch der Feuerwehr übernommen: Vor die Lage kommen und vor der Lage bleiben! Man denkt voraus: Was könnte als nächstes passieren? Entsprechend ist man immer vorbereitet. Das ist bislang in Braunschweig sehr gut gelungen.

Gerade sehen wir die Szenen aus dem Harz, wo es so voll und so eng ist wie kaum jemals zuvor. Drohen wir jetzt in der Disziplin nachzulassen? Corona ist doch noch lange nicht beendet.

Diese Gefahr sehe ich auch. Das darf nicht passieren. Wir müssen jetzt mit Einsicht und Disziplin weiter durchhalten. Doch es fällt einem ja schwer. Alle sind Corona leid. Keiner kann es mehr hören. Doch zur Wahrheit gehört auch: Wir sind gerade in der kritischsten Phase des bisherigen Pandemie-Verlaufs! Wir haben jetzt die höchsten Fallzahlen. Die höchsten Inzidenzen. Bis die jetzt angelaufenen Impfungen wirklich durchgreifend wirken werden, dauert es noch geraume Zeit. Deshalb darf gerade jetzt unsere Disziplin nicht nachlassen. Sonst schaffen wir den Rest nicht.

Der Braunschweiger Krisenstab, diesen Eindruck konnte man haben, hat reibungslos, geräuschlos und effektiv zusammengearbeitet.

Das kann ich bestätigen. Die Zusammenarbeit in der Gefahrenabwehrleitung mit allen Partnern ist von hoher Kollegialität und Professionalität geprägt. Alle ziehen für das gemeinsame Ziel an einem Strang.

Noch ist es nicht erreicht, doch im Zuge des Impfens gibt es Hoffnungszeichen. Aber da gibt es ja auch noch das „normale“ Feuerwehrgeschäft. Wie lief es 2020?

Auch dies war stark von der Pandemie geprägt. In allen Einsatzbereichen haben wir tatsächlich deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Die Brandeinsätze sind um 15 Prozent zurückgegangen. Es gibt Rückgänge um 5 Prozent im Bereich der Notfallrettung und um 8 Prozent im Krankentransport. Ursache: Weniger Menschen gelangen mit anderen Erkrankungen in die Krankenhäuser. Auch der nahezu komplette Ausfall von Veranstaltungen und die ruhigen Wochenenden im Lockdown haben beispielsweise zum Rückgang alkoholbedingter Einsätze geführt. Was hingegen anstieg, sind Infektions-Transporte. Inzwischen haben wir fast täglich Patientinnen und Patienten in Rettungsdienst-Transporten, bei denen Verdacht auf Covid-19 besteht.

2020 gab es gleich zwei schwere Straßenbahn-Unfälle in Braunschweig.

Das waren in der Tat auch die beiden spektakulärsten Unfälle dieses Jahres in der Stadt. Der Unfall mit einem tödlich verletzten Schulkind im Januar war auch für die Einsatzkräfte besonders belastend und löste große Emotionen in der Bevölkerung aus. Und beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen im Sommer in der Innenstadt war am Ende auch viel Glück im Spiel. Dies hätte wesentlich schlimmere Konsequenzen haben können. Das Gute war, dass die beteiligten Bahnen relativ langsam fuhren und durch Corona anders als sonst kaum Schulkinder an Bord waren. Ich weiß, dass die Verantwortlichen in der Folge des Unglücks mit großem Nachdruck an der Sicherheit in diesem Bereich arbeiten.

2020 – für die Berufsfeuerwehr auch ein Jahr des großen Umbaus, der technischen Veränderungen und leider auch der Verzögerungen.

Beim neuen Führungs- und Lagezentrum gab es in der Tat technische Probleme im Bau, diese sind aber mittlerweile alle gelöst. Derzeit läuft der Endausbau. Teppiche, Büroräume, eine Heizkühldecke im Bereich der Leitstelle – das soll jetzt alles Anfang des Jahres geschehen. Anschließend wird die Leitstellentechnik eingebaut. Wir gehen davon aus, dass wir im zweiten Quartal 2021 einziehen können. Das wird ein Meilenstein für die Feuerwehr Braunschweig, weil sich dadurch die Arbeitsbedingungen auf der Hauptwache und durch die räumliche Entlastung auch auf der Südwache deutlich verbessern. Der Umstieg auf die neue Notruf-Technik in der Leitstelle ist reibungslos geglückt. Damit ist verbunden, dass wir jetzt jeden Notruf, der von einem Smartphone kommt, metergenau orten können. Das führt noch einmal zu einer viel schnelleren Hilfeleistung.

Was kommt dann nach Mitte 2021?

Nach dem Feuerwehrbedarfsplan steht nach dem Einzug in das neue Führungs- und Lagezentrum die dringend notwendige Sanierung der in die Jahre gekommenen Hauptfeuerwache an. Das soll ja nach den gutachterlichen Empfehlungen ja auch mit einer neuen Südwestwache kombiniert werden. Sie soll laut Beschluss an der Westerbergstraße realisiert werden. Damit können wir dann insbesondere die Weststadt schneller erreichen. Diese Südwestwache wollen wir auch dafür nutzen, dass wir Sonderfahrzeuge wie Kran und Wechsellader dorthin verlagern. Das entlastet die Hauptwache weiter. Allerdings sind im Moment noch Fragen offen: Gibt es einen Neubau oder Teil-Neubau der Hauptfeuerwache? Sanieren wir das Bestandsgebäude? An diesen Planungen muss 2021 mit Hochdruck gearbeitet werden.

Das Verhältnis zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Wehren in Braunschweig gilt als gut, die Atmosphäre stimmt augenscheinlich.

Auch die Ortsfeuerwehren waren vom Lockdown stark betroffen. Das betraf Übungsdienste, Versammlungen, fast alles. Da haben sich die Führungskräfte phantastische Lösungen ausgedacht, wie man über Online-Dienste, Aufgaben und Prüfungen die Mitglieder binden und halten kann. Insbesondere in der Kinder- und Jugendfeuerwehr, dort, wo die gehaltene Bindung besonders wichtig ist. Es wurden tolle Lösungen gefunden! Zwei unserer Ortsfeuerwehren wurden dafür sogar mit bedeutenden Preisen über Braunschweig hinaus ausgezeichnet. Die Ortsfeuerwehr Bienrode hat den IF-Star gewonnen. Und die Stöckheimer sind mit der „Helfenden Hand“ des Bundesinnenministeriums ausgezeichnet worden. Das macht mich stolz. Im Hauptamt und im Ehrenamt haben wir engagierte Führungs- und Einsatzkräfte, die innovativ und kreativ mit bislang nicht gekannten Herausforderungen umgehen. Damit entwickeln sie die Feuerwehr weiter und halten sie stark. Was uns dabei in Braunschweig wirklich stark macht, ist die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Freiwilligen Wehren und der Berufsfeuerwehr.

Ihr Ausblick?

Ich hoffe, dass wir 2021 die Pandemie überwinden werden. Und als Gesellschaft erfolgreich und gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Ich denke, das ist jetzt das Wichtigste.