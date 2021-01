Konrad-Koch-Quartier: Deshalb zieht ein Schuhgeschäft aus

„Wir schließen. Alles muss raus.“ Der große Räumungsverkauf in der Street-Shoes-Filiale am Sack hat bereits im Dezember begonnen, er wurde durch den Corona-Lockdown Mitte des Monats jäh gestoppt. Doch fest steht: Mitte bis Ende März werden dort die letzten Schuhe verkauft. „Der Mietvertrag läuft aus und wir werden ihn nicht verlängern“, erklärt Özlem Yasvan, Regionalleiterin des zur Kienast Schuhhandels GmbH, Wedemark, gehörenden Unternehmens.

Filiale eröffnete 1998 im früheren City-Point Braunschweig

Seit 1998 war Street Shoes an dem Standort vertreten, dem heutigen Konrad-Koch-Quartier. Die Lage im Untergeschoss habe bei der Schließungsentscheidung eine große Rolle gespielt. Zwar sei die Passantenzahl vor dem Geschäft überaus hoch, doch nur noch wenige Kunden hätten zuletzt den Weg über die Rolltreppe ins Untergeschoss gefunden. Man habe sich durch die Ansiedlung des Rewe-Marktes und zuvor der Decathlon-Filiale deutlich mehr versprochen.

Es kam anders. König Kunde meidet zunehmend Rolltreppen. Dabei habe der Start des Räumungsverkaufs dann doch gezeigt, welches Potenzial theoretisch vorhanden wäre. Sie sei überrascht gewesen, sagt Özlem Xavan, „wie viele Leute uns doch kannten“. Der Andrang sei riesig gewesen. Street Shoes betreibt in Braunschweig noch eine weitere Filiale in den Schloss-Arkaden.

Die schwarze Serie der Schuhgeschäft-Schließungen

Mit der Standort-Aufgabe von Street Shoes setzt sich die schwarze Serie der Schuhhaus-Schließungen in jüngster Zeit fort. Zuletzt hatten CCC am Hutfiltern und Schuhkay am Damm das Handtuch geworfen, nun also Street Shoes. Fünf Mitarbeiter verlieren ihren Job. Der Corona-Lockdown habe das Geschäft verändert, sagt Özlem Yavan. Die Kunden würden sich zunehmend an das Bestellen im Internet gewöhnen. Street Shoes müsse nun genau überlegen, welche Standorte mit auslaufenden Mietverträgen man nach Ende des neuerlichen Lockdowns weiter betreiben werde.