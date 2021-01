Besitzer verschollen – Henne Berta findet neues Zuhause

Krähen wir die Hauptnachricht dieser Breaking News gleich als Erstes heraus: Henne Berta, die kürzlich großes Aufsehen erregte, als sie in der Braunschweiger Friedrichstraße orientierungslos aufgegriffen wurde, hat ein neues Zuhause! Dies ermittelte jetzt die Redaktion. Mehr noch: Das Tier heißt nunmehr Fienchen, hat Familienanschluss und Artgenossen um sich, es scharrt und pickt, und es geht ihm gut.

Das wird eine große Lesergemeinde freuen, die in diesem Nachrichtenportal und diversen sozialen Netzwerken zum Jahreswechsel lebhaften Anteil am Schicksal des gemeinen Haushuhns (Gallus gallus domesticus) genommen hatte. „ Ausgebüxtes Huhn spaziert durch Braunschweig – wem gehört es?“ hatten wir reichweitenorientiert getitelt und eigene Erkundungen in der bürgerlich-wohlgeordneten Friedrichstraße unternommen, dort, wo keine Kreatur unter der Sonne verlorengeht.

Kurz keimte Hoffnung auf einen Fahndungserfolg auf, doch auch diese Spur führte zu nichts

Anwohner Thomas, mit seiner Familie selbst Besitzer dreier Haushühner in artgerechter Haltung, hatte das am Weihnachtsmorgen vor einer Häuserzeile mit bunten Hausfassaden aufgegriffene Tier zunächst fachkundig in seine Obhut genommen, Tierschutz und Polizei unterrichtet. Den von der Tochter am Computer erstellten Steckbrief („Huhn gefunden! Vermisst jemand ein Huhn??? Wir haben eins gefunden!“) hatte er tatsächlich in mehr als zehn Exemplaren an neuralgischen Punkten in der Friedrichstraße und rundherum aufgehängt. Bei Instagram hatte die Suche es glatt in einen bundesweiten Account geschafft.

Auch die daraufhin einsetzende lokale Live-Berichterstattung nährte Hoffnungen der Beteiligten, der ursprüngliche Besitzer könnte sich noch melden. Weitgehend unbeachtet ließ man dabei, wie berichtet, öffentlich gemachte Mutmaßungen, das Tier könnte gewissermaßen einem jahreszeitlich bedingten Festmahl im letzten Moment gleichsam von der Schippe gesprungen sein. Kurz keimte Hoffnung auf einen Fahndungserfolg auf, als ein gewöhnlich gut unterrichteter User auf unseren Facebook-Seiten meldete: „Huhn wird im Blumenviertel per Aushang gesucht. Rund um den Spielplatz hängen Zettel.“

Schon planten wir Bildberichterstattung eines von der Presse organisierten Wiedersehens, aber die Sache zerschlug sich zum Gegacker der Kollegenschar. Unterdessen waren auch Thomas und Familie in der Friedrichstraße nicht untätig, sortierten Hinweise und Mitteilungen, mussten bislang jedoch feststellen, dass eine ganz heiße Spur in dieser Sache bislang noch Fehlanzeige blieb. Allerdings hatte sich eine befreundete Familie mit Kindern, die man kontaktierte, ohnehin ein weiteres Huhn im Stall zulegen wollen und bot Asyl. Die Kinder tauften die Henne nunmehr Fienchen, was zu respektieren ist.

Kleine mobile Hühnerställe gelten als beste Lösung für artgerechte Hühnerhaltung im Freiland

Den Beteiligten muss niemand sagen, wie sie es richtig machen und dass sie es richtig machen. Schließlich gilt das deutsche Tierschutzgesetz für alle Tiere, ob Hund, Katze, Esel, Pferd oder Huhn. Nach welchen Mindeststandards Hühner hierzulande gehalten werden müssen, steht mit deutscher Gründlichkeit in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, abgekürzt: TierSchNutztV. Wer somit Hühner möglichst artgerecht und besser als die Eier-Industrie halten will, dem wird dies vermutlich kaum schwerfallen.

Kleine mobile Hühnerställe gelten, wie wir herausfinden, als beste Lösung für artgerechte Hühnerhaltung im Freiland, besonders im heimischen Garten. Sie können dort übrigens ohne behördliche Baugenehmigung aufgestellt werden. So sieht das übrigens auch der eingetragene Verein „Rettet das Huhn“, der Legehennen aus Massentierhaltung an tierliebe Menschen vermittelt, an Zeitgenossen, die diesen Kreaturen ein artgerechtes, erfülltes Hühnerleben schenken möchten.

Die faszinierende Biologie des intelligenten, neugierigen und geselligen Haushuhns prädestiniert es übrigens für Lernprozesse in der Natur- und Umweltpädagogik. So können Haushühner pro Jahr bis zu 300 Eier legen, aber nur, wenn ihnen das gelegte Ei täglich weggenommen wird. Ansonsten beginnen die Hühner mit dem Brutvorgang, dessen Resultate jedes Jahr an Ostern im Naturhistorischen Museum eine kleine Völkerwanderung auslösen. In Soziologie und Verhaltensforschung gilt darüber hinaus die beim Huhn zu studierende Hackordnung als bemerkenswert. Innerhalb von Hühnergemeinschaften existieren feste Hierarchien. Dies mindert Konflikte, etwa beim Picken des dicksten Wurms. Der Chef ist in der Regel ein erwachsener Hahn.

Sollte es Neues geben, melden wir uns wieder.