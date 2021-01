Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht auf Braunschweiger Parkplatz

Wer hat Hinweise zu einer Unfallflucht in Gliesmarode?

Braunschweig. Vor einem Biomarkt in der Kurzekampstraße ist es am Mittwoch zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Die mutmaßliche Verursacherin flüchtete.

Zu einer Unfallflucht ist es am vergangenen Mittwoch gegen 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Biomarktes in der Kurzekampstraße gekommen Ein 45-Jähriger parkte dort mit seinem weißen VW Polo. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war ein Zettel an seinem Auto hinterlegt, auf dem ihm mitgeteilt wurde, dass es mit seinem Fahrzeug zu einem Unfall gekommen war, schreibt die Polizei.

Der 45-Jährige wartete auf einen Mann und eine Frau mittleren Alters, die den Hinweiszettel hinterlassen hatten, und ließ sich ihre Beobachtungen schildern. Sie gaben an, dass eine Frau mit ihrem Fahrzeug gegen den Polo gestoßen war und anschließend den Parkplatz verlassen hatte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nun diese beiden Zeugen und alle Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Braunschweig unter (0531) 4763935 zu melden.

red