Braunschweiger Busse: Ein kleiner Büssing kommt groß raus

Was es alles gibt! Die Braunschweiger Firma „Region im Modell“ hat die Zeit um 55 Jahre zurückgedreht und einen alten Büssing-Bus geschrumpft. Das kleine Modell eines Büssing Senators zeigt, wie vor 55 Jahren Busse in Braunschweig aussahen. Der Büssing Senator ist bei Sammlern und Modell-Eisenbahnern ein höchst beliebtes Modell.

„Die Herausforderung lag darin, das Modell zu individualisieren“, sagt Jens Winnig, der die technische Umsetzung begleitet hat. Zumal dies viel komplizierter ist, als man denkt. Denn: Wie sahen Braunschweigs Busse Mitte der 60er Jahre eigentlich genau aus? Alte Fotos müssen gesichtet werden. Nicht nur eins. Denn will man dem Original möglichst nahe kommen, werden Fotos von Front und Heck und beiden Seiten benötigt. Das sei unglaublich aufwendig, so Winnig.

Jägermeister und die BSVG mussten zustimmen

Büssing- und Bus-Freunde sowie die Stiftung Eisenbahn-Archiv Braunschweig leisteten Unterstützung. Anderenfalls hätte sich das Vorhaben nicht verwirklichen lassen. Winnig: „Das Senator-Modell ist kein Spielzeug. Sammler legen mittlerweile höchsten Wert auf Originalität. Fehler darf man sich nicht erlauben.“

Bei der Firma Wiking, älteste Modellautofirma in Deutschland, wurde der Entwurf umgesetzt. In der kleinsten möglichen Stückzahl von 1000. Dort galt es, zusätzliche Hürden zu nehmen. „Denn produziert wird nur, wenn alle Genehmigungen vorliegen“, so Winnig. Jägermeister und die BSVG mussten zuvor zustimmen, dass das Büssing-Modell tatsächlich mit ihrer einstigen Werbung und den alten Schriftzügen bedruckt werden darf.

Wagennummern und Büssing-Logo wurden aufgedruckt

Das Resultat: Es ist der bislang wohl aufwendigst bedruckte Modellbus entstanden. Blinker, Kennzeichen, Zielbeschilderung, zusätzliche Hinweise zum Einstieg und auf die Bar-Kasse zieren den nur 14 Zentimeter langen Bus. Zusätzlich wurden auch die Wagennummern sowie das Büssing-Logo vorn und hinten aufgedruckt. Viel kleiner lässt sich kaum drucken. Und weil alte Fotos das so zeigten, prangt die alte Jägermeister-Reklame nicht nur groß auf den Flanken des alten Büssings, sondern auch klein in den ohnehin kleinen Fenstern.

Der alte Bus 6318, so seine einstige Nummer bei der Verkehrs-AG, war natürlich nicht nur auf der Linie nach Wolfenbüttel unterwegs, sondern im gesamten Stadtgebiet. Winnig: „Aber wenn der Bus die Jägermeister-Reklame trägt, dann ist es naheliegend, als Zielort Wolfenbüttel anzugeben. Jägermeister ist schließlich ein Wolfenbütteler Unternehmen.“

Besondere Verbindung: Braunschweig-Wolfenbüttel

Zudem habe bei der Wahl der Linie und der Endstation auch Braunschweigs Verkehrsgeschichte eine Rolle gespielt. Wolfenbüttel war das Ziel der ersten Braunschweiger Staatseisenbahn. Dies galt ebenso für die erste elektrische Straßenbahn Braunschweigs. Aus der einstigen Buslinie 20, die der Modell-Bus zeigt, ist mittlerweile die Linie 420 geworden. Winnig sagt über sie: „Die Busverbindung zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel war und ist eine der fahrgaststärksten Linien im gesamten Braunschweiger Bus-Netz.“

Ob der kleinen Stückzahl und weil jede Farbe einzeln gedruckt werden muss, kostet der Bus im H0-Format 39,95 Euro. Online ist er bei „Region im Modell“ erhältlich. „Und wenn Braunschweigs Tourist-Info wieder öffnen darf, wird man ihn auch dort kaufen können“, kündigt Winnig an.

