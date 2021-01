Kitas und Schulen in Braunschweig schließen

Für die meisten Eltern, Schüler, Lehrkräfte und Kita-Mitarbeiter kam diese Nachricht überraschend: Im verzweifelten Versuch, die Infektionszahlen zu senken, werden die Corona-Maßnahmen weiter verschärft. Auch in Braunschweig sind ab kommendem Montag deshalb Kitas und Schulen geschlossen. Eine Notbetreuung wird angeboten.

Für Schüler der weiterführenden und der berufsbildenden Schulen, für die keine Abschlüsse anstehen, ist demnach bis zum Ende des Schulhalbjahres am 29. Januar Homeschooling angesagt: Sie würden erst nach den Zeugnisferien am 3. Februar wieder in die Schule gehen. Für die Jahrgänge 5 und 6 wird eine Notbetreuung angeboten.

Tonne: Alle Prüfungen werden stattfinden

„Niemand muss sich Sorgen um den Abschluss machen“, wird Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne in einer Pressemitteilung zitiert: „Alle Prüfungen für Haupt-, Real- und Förderschulabschluss werden stattfinden. Ebenso das Abitur.“ Als Notfalloption könnten auch dezentrale Prüfungen durchgeführt werden, dies solle aber vermieden werden.

Für Abiturjahrgänge und Abschlussklassen der Jahrgänge 9 und 10 soll ab kommendem Montag Szenario B gelten, also der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. Bei ausreichenden räumlichen Kapazitäten können komplette Abschluss-Klassen oder -Kurse in der Schule unterrichtet werden. Der Mindestabstand muss eingehalten werden.

Für die Grundschüler gilt „Szenario C“, also Homeschooling für die gesamte Klasse, voraussichtlich nur eine Woche lang. Ab Montag, dem 18. Januar, würden die Grundschüler dann in „Szenario B“ wechseln: Die Klassen werden geteilt, Homeschooling und Präsenzunterricht wechseln sich ab. Auch hier wird eine Notbetreuung angeboten.

Notbetreuung immer noch möglich

Notbetreuung bis zu 50 Prozent der Gruppengröße Krippen, Kindergärten und Schulkindbetreuung sind ab Montag ebenfalls offiziell geschlossen. In der Mitteilung des Ministeriums heißt es: „Für Kindertageseinrichtungen wird das Szenario C mit einer Notbetreuung bis zu 50 Prozent der Gruppengröße eingesetzt.“ Die Notbetreuung diene dazu, „Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist“. Zulässig sei auch die Betreuung in besonderen Härtefällen wie für Kinder, deren Betreuung zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall der Erziehungsberechtigten.

Definition von Notfall für Betreuung noch nicht klar

Falk Hensel, Sprecher des Awo-Bezirksverbandes Braunschweigs, der Träger zahlreicher Kitas in der Region ist, sagte am Mittwochvormittag: „Wir warten jetzt auf die Allgemeinverfügungen der Kommunen. Sie müssen entscheiden, wie die Vorgaben vor Ort umgesetzt werden.“ Interessant mit Blick auf die Notbetreuung sei insbesondere, ob noch genauer definiert werde, wie ein „Notfall“ aussehe - ob es zum Beispiel wie im ersten Lockdown eine Liste von Berufen geben wird, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben.

Zu diesem Thema hatte Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstagabend gesagt, dass man wohl nicht noch einmal auf eine derartige Berufsliste zurückgreifen werde. Die Diskussion, welcher Beruf wichtiger ist als andere, führe in die Irre. Er gehe davon aus, dass eine Notbetreuung im Umfang von 50 Prozent der regulären Gruppengröße ausreiche – und wenn nicht, dann werde man wohl eher erweitern.

Caritasverband: Vorgaben zur Notbetreuung recht ungenau

Matthias Konrad vom Vorstand des Caritasverbandes in Braunschweig, ebenfalls Träger vieler Einrichtungen, sagte am Mittwoch: „Die Vorgaben des Kultusministeriums zur Notbetreuung in den Kitas weichen von denen im Frühjahr ab und sind recht ungenau definiert. Das führt bei den Einrichtungsleitungen, die entscheiden müssen, wer in die Notbetreuung aufgenommen werden kann, aber auch bei den Eltern für Unsicherheiten. Es könnte letztlich auch zu uneinheitlichen Entscheidungen führen." Die Vorgabe, die Einrichtungen zu schließen, sei recht kurzfristig gekommen: "Wir haben noch keine Anordnung zur Schließung und noch keine weitergehenden Informationen vom örtlichen Gesundheitsamt erhalten, rechnen aber in Kürze damit."

Stadtelternrat: Wir haben ja keine andere Wahl

Auch Beatriz Martinez Munoz, Sprecherin des Stadtelternrats der Kitas, sagt: „Wir müssen abwarten, wie groß der Bedarf an Notbetreuung ist - und wie genau die Rahmenbedingungen für die Notbetreuung aussehen werden.“ Bislang seien die Reaktionen der Eltern relativ entspannt ausgefallen: „Wir haben ja auch keine andere Wahl.“

Kathleen Bosse von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Braunschweig sagt: „Mit Blick auf die Infektionszahlen ist die Schließung der Schulen absolut notwendig und nachvollziehbar.“ Dennoch habe die Politik in einigen Bereichen versagt: „Es gibt für Familien, die von Transferleistungen leben, weiterhin keinen finanziellen Ausgleich zum Wegfall des Mittagessens in der Schule. In all den Monaten wurde auf Bundesebene keine Lösung gefunden, vielmehr haben alle so getan, als könne es keine weiteren Schulschließungen geben. Das ärgert mich."

Homeschooling über private Ausstattung

Von den mobilen Endgeräten, mit denen alle Lehrkräfte ausgestattet werden sollen, habe sie auch noch nichts wieder gehört: „Das war wohl eine vollmundige Versprechung der Bundesregierung, aber von Bemühungen, diese umzusetzen, habe ich noch nichts gehört. Fürs Homeschooling muss erneut auf die private Ausstattung zurückgegriffen werden.“ Auch von den mobilen Geräten, die dafür vorgesehen sind, dass Schulen sie fürs Homeschooling an bedürftige Schüler verleihen können, fehlten noch viele. Dies habe offenbar mit Lieferengpässen zu tun.