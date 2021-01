Kaspar Haller will Braunschweigs neuer Oberbürgermeister werden

In neun Monaten steht die Kommunalwahl an. Dann wird nicht nur ein neuer Braunschweiger Rat gewählt, sondern auch ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Als erste Partei präsentiert die CDU nun einen Kandidaten: Der Landwirt und Unternehmer Kaspar Haller (37) von der Domäne Schickelsheim in Königslutter soll ins Rennen gehen. Am Freitag stellte ihn der Kreisvorsitzende Carsten Müller in einer Pressekonferenz vor.

Die Findungskommission habe sich einstimmig für Haller ausgesprochen, sagte Müller, und ebenso der CDU-Kreisvorstand. Die endgültige Nominierung obliegt nun den Mitgliedern der CDU Braunschweig im Rahmen einer Urwahl. Diese soll voraussichtlich Ende März stattfinden.

„Ich habe gespürt, wie ein kleines Licht anging“

Die Präsentation des Kandidaten startete mit einem Werbevideo. Kaspar Haller erläutert darin seine Motivation: Auf die Frage, ob er sich eine Kandidatur vorstellen könne, habe er zunächst gedacht, so etwas komme nie infrage. „Ich habe aber gleichzeitig in mir ganz tief drinnen gespürt, wie ein kleines Licht anging.“ In ihm seien Denkprozesse angeschoben worden und er habe überlegt, was er zurückgeben könne. „Das hat letztlich zu der Entscheidung geführt, für dieses Amt zu kandidieren.“

Haller ist verheiratet und hat vier Kinder. Er lebt auf der Domäne Schickelsheim, einem landwirtschaftlichen Gut rund 20 Kilometer von Braunschweig entfernt, bezeichnet Braunschweig aber auch als seinen Lebensmittelpunkt. In dem Video erläutert er weiter, dass Teamwork ein wichtiger Bestandteil seines Arbeitens sei. „Ich glaube fest daran, dass das Modell des neuen Arbeitens auf Zusammenarbeit basiert.“

Insbesondere politische Entscheidungen müssten begreifbar gemacht und die Menschen mitgenommen werden. Er wolle zuhören, was die Sorgen, Nöte und Bedürfnisse der Menschen in Braunschweig sind – und gemeinsam eine Zukunftsvision gestalten, die man dann gemeinsam umsetzen könne.

Der erste parteilose OB-Kandidat der CDU

„Ich will Entscheidungen treffen, will eine Veränderungsstimmung aufbauen – nicht ich alleine, sondern gemeinsam mit den Menschen in Braunschweig“, so Haller. „Ich bin für die CDU in Braunschweig der erste parteilose Oberbürgermeister-Kandidat. Das ist schon ein Beweis dafür, wie bereit eine Partei wie die CDU hier in Braunschweig ist, etwas anders zu machen.“

Auch Thorsten Köster, Fraktionsvorsitzender im Rat, kommt im Video zu Wort: „Unsere gemeinsame Heimatstadt wurde in den letzten Jahren leider unambitioniert verwaltet. Kaspar Haller ist eine Person, die die entsprechenden Fähigkeiten und Ideen mitbringt, damit Braunschweig wieder einen Aufbruch spürt – einen Aufbruch, wie wir ihn bereits zu Beginn der 2000er Jahre hatten und der gerade in der Krise so enorm wichtig ist in Braunschweig.“

Grundwerte: Vertrauen, Freiheit und Liebe

Haller führt im Video weiter aus: „Ich glaube, dass diese Passivität eines der Kernelemente ist, die uns durch das letzte Jahr begleitet haben. Und genau diese Passivität möchte ich in Aktivität wandeln.“ Er nannte drei Grundwerte, die ihn ausmachen: Vertrauen, Freiheit und Liebe. Auf Basis dieser Werte wolle er etwas für Braunschweig tun.

Die Pressekonferenz wurde auch per Video ausgestrahlt. Foto: Peter Sierigk

Im Rahmen der Pressekonferenz bekräftigte Carsten Müller im Anschluss: „Wir spüren, es hat sich über die Stadt etwas Mehltau gelegt. Dabei kann Braunschweig doch so viel mehr. Wir sind nicht die größte Stadt, aber wir sind eine Stadt, die unglaublich viel zu bieten hat. Wir wollen als CDU wieder eine Aufbruchstimmung in die Stadt bringen.“

Und diese Aufbruchstimmung habe sich die Partei zuallererst sich selbst verordnet. Mit Kaspar Haller gehe man einen ganz neuen Weg. Man wolle einen offenen, modernen Wahlkampf führen und rote Linien überschreiten – nur so komme man über Mittelmaß hinaus. „Wir sind eine durchschnittliche Stadt, aber wir können viel mehr als Mittelmaß.“

Köster: Wir sind nur noch Mittelmaß

Auch Thorsten Köster legte noch einmal nach: „Wir waren mal spitze, sind aber nur noch Mittelmaß und werden ständig rechts und links überholt. Die Attraktivität der Stadt leidet in allen Bereichen darunter. Die mangelnden Ideen und der Mehltau strahlen auf alle Bereiche der Verwaltung aus.“ Ihm zufolge werden zum Beispiel Bauanträge monatelang nicht bearbeitet, und auch beim bezahlbaren Wohnraum gehe es nicht voran, so dass Polizisten und Krankenschwestern ins Umland ziehen müssten. Hinzu komme eine geplante Rekordverschuldung, die Braunschweig an den Rand der finanziellen Handlungsunfähigkeit bringen könne. „Wir brauchen einen Aufbruch!“

Kaspar Haller nannte daraufhin drei Punkte, mit denen der Aufbruch gelingen soll. 1. Die Digitalisierung insbesondere in Schulen und in der Bildung dürfe nicht nur beschrieben werden, sondern man müsse sie auch umsetzen. 2. Mit Blick auf den Umweltschutz gelte es, nachhaltige Konzepte für eine zukunftsfähige und klimafreundliche Stadt umzusetzen. 3. Das gesellschaftliche Miteinander der Menschen in Braunschweig wolle er positiv begleiten, entwickeln und unterstützen.

Haller: Ich bin ein politischer Mensch

Was ihn für das Amt des Oberbürgermeisters in einer Stadt mit rund 250.000 Einwohnern und einer Verwaltung mit mehr als 4000 Beschäftigten qualifiziert? Auf diese Frage antwortete Haller, dass er ein politischer Mensch sei. „Ich verstehe, wie politische Mechanismen greifen. Und die Entscheidung der Findungskommission spricht dafür, dass sie mir diese Aufgabe zutrauen.“ Als landwirtschaftlicher Unternehmer habe er in den vergangenen sechs Jahren mit vielen Politikern gesprochen, sei nach Brüssel und Berlin gereist. Außerdem: Er sei ja nicht alleine, sondern könne im Fall einer Wahl auf eine erfahrene Verwaltung und auf erfahrene Politiker setzen.

Der Braunschweiger CDU-Fraktionsvorsitzende Thorsten Köster (rechts) und der Kreisverbandsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Carsten Müller (Mitte) warben für Kaspar Haller (links) und betonten, dass Braunschweig einen Aufbruch benötige. Foto: Peter Sierigk

Braunschweig habe offensichtliche Probleme, so Haller. Auf Nachfrage, welche Probleme er konkret sieht, sprach er die Innenstadt an: „Leerstände, Paralyse, wenig Ideen. Der Leerstand wird nicht von alleine weggehen.“ Er könne jetzt keine konkreten Konzepte und Lösungen nennen, aber er wolle alles prüfen – und dann mit aller Kraft zur Entscheidung bringen. „Ich stehe hier mit dem Aufruf an alle Braunschweiger, sich nicht der Passivität hinzugeben.“

„Wir müssen Entscheidungen treffen“

Ein weiteres Problem macht er bei der Digitalisierung aus: „Digitalisierung ist alles und es ist gleichzeitig nichts. Ich habe Erfahrungen über Geschäftsmodelle und Systeme in der Digitalisierung sammeln können. Wir haben Lösungen, wir müssen sie nur einsetzen.“

Ansonsten sprach er davon, dass er von Freunden und Bekannten Unzufriedenheit höre. Er selbst erlebe Inspirationslosigkeit. „Und mit Grabenkämpfen werden wir Probleme nicht lösen. Wir müssen Entscheidungen treffen, die vielleicht auch einmal weh tun.“ Einfach nur zu sagen, alles sei doch gut, reiche nicht, um die Zukunft zu meistern.

Markurth hat sich noch nicht positioniert

Ob Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth eine zweite Kandidatur anstrebt und am 12. September noch einmal antritt, ist bislang offen. Im Interview mit unserer Zeitung hatte er kürzlich angekündigt, dass er sich Anfang Januar für sich persönlich entscheiden werde. Voraussichtlich Ende März werde dann die Braunschweiger SPD darüber abstimmen, wer als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat zur Kommunalwahl ins Rennen geht.

Die Braunschweiger CDU hatte eine Findungskommission eingesetzt, um geeignete Kandidaten anzusprechen. Neben Carsten Müller gehörten dazu auch Niedersachsens CDU-Vorsitzender, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, die frühere Bundeskultusministerin Johanna Wanka, der Braunschweiger Unternehmer und IHK-Präsident Helmut Streiff, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Rat, Thorsten Köster, der CDU-Generalsekretär in Niedersachsen, Sebastian Lechner, der stellvertretende Kreisvorsitzende und Ratsherr Claas Merfort, und die Unternehmerin Doris Skala-Gast.

Zur Person

Kaspar Haller hat das Braunschweiger Wilhelm-Gymnasium besucht, den Wehrdienst bei den Gebirgsjägern und eine Ausbildung als landwirtschaftlicher Geselle absolviert. Es folgte ein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Landbau in Göttingen und England.

Seit 2009 führt er mit seiner Schwester den landwirtschaftlichen Betrieb Domäne Schickelsheim. Diese soll zum „Dritten Ort“ ausgebaut werden – für den Austausch von Familienunternehmen zur strategischen Zukunftsgestaltung. 2010 hat er einen Online-Lebensmittelhandel gegründet und 2020 eine gemeinnützige gGmbH mit dem Ziel, die Region zu stärken, wie er sagt.

Haller ist unter anderem seit 2011 Aufsichtsrat bei Agravis und seit 2020 bei der Nordzucker AG. Außerdem ist er ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Braunschweig und am Amtsgericht Helmstedt sowie Vorstand des Fördervereins Round Table 21/Braunschweig. Ab Februar bietet Haller an jedem 12. eines Monats Fragestunden von 11 bis 12 Uhr sowie von 17 bis 18 Uhr an – je nach Corona-Lage an verschiedenen Orten und unter www.kasparhaller.de/online