Feuer auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde Braunschweig

Die Fahrzeuge bei einem Brand in der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig waren weit genug von den Wohngebäuden entfernt.

Braunschweig 49 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort. Zehn Autos standen in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

Auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde für Asylbewerber an der Boeselagerstraße in Kralenriede brannten in der Nacht zu Samstag zehn Fahrzeuge und ein Anhänger. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist der Notruf kurz nach 2 Uhr eingegangen.

„Das Brandobjekt war ausreichend weit von den Gebäuden entfernt, so dass keine Ausbreitungsgefahr bestand“, so die Einsatzkräfte. „Menschen wurden nicht gefährdet oder verletzt.“

Polizei ermittelt nach Brand auf LAB-Gelände in Braunschweig

Die brennenden Fahrzeuge wurden von einem Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie von den Ortsfeuerwehren Bienrode und Waggum gelöscht.

Im Einsatz waren insgesamt 49 Einsatzkräfte. Die Brandbekämpfung erfolgte zeitgleich mit fünf Strahlrohren. Die Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Beschädigt wurde ebenfalls die Beleuchtungsanlage des Parkplatzes. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

