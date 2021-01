Großer Ausblick: Das bringt 2021 für Braunschweig

Die neue Forschungsbibliothek des Georg-Eckert-Instituts für Schulbuchforschung soll in diesem Jahr offiziell eröffnet werden (oben links). Auch das neue Lage- und Führungszentrum der Feuerwehr mitsamt der Regionalleitstelle will an den Start gehen (oben rechts). Am Autobahnkreuz Süd wird demnächst die Behelfsbrücke errichtet, damit die alte Brücke abgerissen werden kann. Die Zukunft der Real-Märkte wird sich in diesem Jahr entscheiden, und der Umbau des Schlosscarrees soll beginnen.

In diesem Jahr steht in der Stadt wieder einiges an. Hier ein Ausblick mit 20 Schlaglichtern.

1. Schluss mit der Steuerverschwendung?

Eine scheinbar unendliche Geschichte könnte in diesem Jahr zum Abschluss kommen: Vielleicht wird der seit 2012 leerstehende 24-Millionen-Neubau für das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit an der Bundesallee nun wirklich endgültig fertiggestellt. Das Gebäude auf dem Gelände des Thünen-Instituts ist aus Sicht des Steuerzahlerbunds ein eindeutiger Fall von Steuerverschwendung. Pro Jahr seien Unterhaltskosten von rund 92.000 Euro aufgelaufen. Immer wieder waren Nachbesserungen nötig, insbesondere im IT-Bereich. Im Juli 2020 hat die Bauverwaltung des Bundes das Gebäude für rund 200 Beschäftigte dem Bundesamt übertragen. Die Inbetriebnahme ist jetzt für diesen Sommer angekündigt. Mehr dazu: Streit um teuren Neubau geht in eine neue Runde

2. Behelfsbrücke am Autobahnkreuz

Keinerlei Stillstand gibt es hingegen auf der Großbaustelle am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd. Im vergangenen Jahr haben dort die Arbeiten zum Abriss und Neubau der Brücke der Bundesstraße 4 / A36 über die A 39 begonnen. Voraussichtlich im Frühjahr soll zunächst die Behelfsbrücke fertig sein, über die der KFZ-Verkehr und die Stadtbahn geleitet werden. Erst dann wird die alte Brücke abgerissen. Der Abschluss aller Arbeiten ist laut der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für Frühjahr 2024 vorgesehen. Mehr dazu: Autobahnkreuz Süd: Brücken-Fundamente werden gegossen

3. Zwei neue Kitas und viele Wohnungen

Im Wohnungsbau geht es weiter voran. So beginnt 2021 zum Beispiel der Hochbau im zweiten Bauabschnitt der neuen Nordstadt – weitere 500 Wohnungen sollen hier entstehen, nachdem die ersten 500 Wohnungen schon bezogen worden sind. Zugleich soll dort nach Jahren des Wartens und der juristischen Auseinandersetzung nun auch die Stadtstraße Nord gebaut werden, zumindest der erste Teil zwischen Mittelweg und Nordanger. Zum Abschluss kommt das neue Quartier an der Berliner Straße, wo einst der Praktiker-Baumarkt beheimatet war. Auch am Langen Kamp sind die Arbeiten für die Wohn- und Geschäftshäuser auf der Zielgeraden. In den Baugebieten Stöckheim-Süd und Heinrich-der-Löwe sollen in diesem Jahr die Kitas eröffnen. Offen ist noch, ob in diesem Jahr die Arbeiten in den Baugebieten Schölke im Westlichen Ringgebiet sowie an der Trakehnenstraße in Stöckheim beginnen können – hier ist nach Anwohnerklagen das Oberverwaltungsgericht Lüneburg involviert. Für die Baugebiete Holzmoor in Querum und Ernst-Amme-Straße im Westlichen Ringgebiet will die Verwaltung 2021 Entwürfe für Bebauungspläne vorlegen. Mehr dazu: Die großen Bauprojekte Braunschweigs auf einen Blick

4. Neue Bibliothek rund um Schulbücher

Die neue Forschungsbibliothek des Georg-Eckert-Instituts (Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung) an der Celler Straße ist zwar schon kurz vor Weinachten fertig geworden, und mehr als 260.000 Bücher sind bereits umgezogen. Doch offiziell eröffnet wird sie erst in diesem Jahr, voraussichtlich im Frühsommer, wie Pressesprecherin Catrin Schoneville ankündigt – je nach Corona-Lage. Auch ein Tag der offenen Tür sei angedacht. Das neue Bürogebäude im ehemaligen Schwesternwohnheim ist ebenso bezugsfertig. Mehr dazu: Rätselhafter Grabfund auf Gelände des Georg-Eckert-Instituts

5. Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zieht um

Das neue Führungs- und Lagezentrum neben der Feuerwehr-Hauptwache geht nun nach technischen Problemen und Verzögerungen endgültig auf die Zielgerade. Derzeit läuft laut Feuerwehr-Chef Torge Malchau der Endausbau. Anschließend werde die Leitstellentechnik eingebaut. „Wir gehen davon aus, dass wir im zweiten Quartal 2021 einziehen können“, hatte er kürzlich gesagt. Im Führungs- und Lagezentrum wird die Regionalleitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz untergebracht. Sie koordiniert Einsätze für Braunschweig sowie für die Landkreise Peine und Wolfenbüttel mit insgesamt rund 520.000 Menschen. Der gesamte Neubau hat rund 23 Millionen Euro gekostet. Mehr dazu: Start der neuen Braunschweiger Leitstelle verzögert sich

6. Wer wird die Stadthalle sanieren?

Die Stadthalle ist seit Kurzem zum Impfzentrum umgebaut. Sobald mehr Impfstoff geliefert wird, sollen sich die Braunschweiger dort impfen lassen können. Unabhängig davon gehen aber die Planungen zur Sanierung der Stadthalle weiter, die ja eigentlich schon längst hätte beginnen sollen. Unter anderem aufwendigere Vorgaben des Denkmalschutzes hatten das Ganze verzögert. Außerdem war das europaweite Vergabeverfahren im vergangenen Jahr erfolglos ausgegangen – kein einziges Unternehmen hatte einen Teilnahmeantrag abgegeben. Das Verfahren sollte wiederholt werden. Wenn nun alles reibungslos läuft, könnte der Rat vielleicht noch in diesem Jahr die Vergabe beschließen. Die Sanierung würde dann voraussichtlich von 2022 bis 2024 dauern. Mehr dazu: Sanierung der Braunschweiger Stadthalle verzögert sich erneut

7. Welche Zukunft hat die Innenstadt?

Die Entwicklung der Innenstadt macht vielen in Braunschweig Sorgen. Negativer Höhepunkt neben etlichen Geschäftsschließungen war 2020 das Aus für Galeria Kaufhof am Bohlweg. Für diesen Sommer hat der Warenhauskonzern auch noch die Schließung der Karstadt-Filiale an der Poststraße angekündigt. Immerhin: Beide Gebäude sind in der Hand hiesiger Eigentümer, die ein Interesse an einer Nachnutzung haben – Volksbank BraWo (Kaufhof) und Friedrich Knapp (Karstadt). Wie es dort perspektivisch weitergehen kann, wird ein Teil der Diskussionen im Rahmen des „Innenstadt-Dialogs“ sein, den die Stadtverwaltung und die städtische Wirtschaftsförderung Braunschweig Zukunft GmbH im Herbst gestartet haben. Beteiligte aus Handel, Gastronomie, Kultur und Wissenschaft, von Kammern und Verbänden, aus der Stadtverwaltung und aus städtischen Gesellschaften sowie der Immobilienbranche überlegen gemeinsam, wie die Innenstadt attraktiv bleiben kann. Antworten soll es in den nächsten Monaten geben. Mehr dazu: Wie geht’s mit dem Ex-Kaufhof am Braunschweiger Bohlweg weiter?

8. Gibt es Fortschritte bei der Burgpassage?

Ein tristes Dasein fristet weiterhin die Burgpassage. Eigentlich sollte sie schon 2018 abgerissen werden, und die neue Burggasse sollte Ende 2020 eröffnen. Doch nach verschiedenen Hürden blockiert nun wohl vor allem der Konflikt zwischen Tchibo, dem letzten verbliebenen Mieter, und der Düsseldorfer Projektentwicklungsgesellschaft Development Partner weitere Schritte. Beide tauschen sich vor Gericht aus – eine Einigung in Form einer von Tchibo akzeptierten Ersatzfläche ist bislang nicht in Sicht. Der Mietvertrag von Tchibo läuft bis Frühjahr 2023. Hinzu kommt nun auch, dass die Baupreise gestiegen sind, und dass es weitaus schwieriger geworden ist, entsprechende Mieter zu finden. Wie es mit diesem Projekt 2021 vorangehen wird, ist sehr fraglich. Mehr dazu: Burgpassagen-Prozess: Tchibo erhält keine Miete zurück

9. Baustart für Großprojekt mitten in der City

Anders sieht es beim Schlosscarree aus: Die Eigentümerin, die Volksbank BraWo, will 2021 den mehrjährigen Umbau starten. Im ersten Bauabschnitt soll am Ritterbrunnen ein zentraler Eingang für das Ärztehaus geschaffen werden. Künftig wird es dort einen direkten Zugang zu Fahrstühlen und einen Haltebereich für Krankentransporte und Taxen geben. Mehr dazu: So soll das neue Schlosscarree in Braunschweig aussehen

10. Das dritte Hochhaus am Bahnhof

Ein weiteres Großprojekt der Volksbank BraWo ist der Bau des dritten Hochhauses im BraWo-Park. Auch dort soll es bald losgehen. In das künftige Business-Center III wird die Stadtverwaltung einziehen und ein „Technisches Rathaus“ mit allen planenden und bauen Fachbereichen einrichten. Ungefähr 550 Beschäftigte können dort Platz finden. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Mehr dazu: Hochhaus-Bau im Braunschweiger BraWo-Park beginnt im Herbst

11. Auf dem Weg zur neuen Brücke im Süden

Ebenfalls 2023 soll die neue Okerbrücke in Leiferde fertig sein – so der letzte Stand seitens der Stadtverwaltung. Seit 2016 ist die Brücke für den KFZ-Verkehr gesperrt, und seitdem zieht sich das Vorhaben in die Länge. Die aktuellste Verzögerung entstand, weil die Stadt die Planunterlagen ergänzen musste. Damit wird die Planfeststellung etwa ein halbes Jahr länger dauern als vorgesehen. Wenn jetzt alles gut läuft, dann soll der Planfeststellungsbeschluss im Sommer erfolgen. Der Bau der neuen Brücke könnte dann der Stadt zufolge Anfang 2022 beginnen und im Mai 2023 abgeschlossen werden. Mehr dazu: Bau der Okerbrücke in Braunschweig-Leiferde verzögert sich weiter

12. Hilfe für Aale, Lachse und andere Fische

Schneller geht’s mit dem Petriwehr voran: Es erhält eine Fischtreppe, die auch von Wassersportlern genutzt werden kann. Bisher ist das Wehr eine Barriere für Fische – das letzte verbliebene Hindernis in der Oker, das ein freies Wandern zwischen Harz und Aller verhindert. Künftig können Fische wie Aale und Lachse das Wehr problemlos durchqueren. Der Fischkanupass soll in den nächsten Monaten fertigwerden. Danach folgen die wesentlichen Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Wehr. Mehr dazu: Am Braunschweiger Petriwehr entsteht ein Fischkanupass

13. Zwei neue Supermärkte

Demnächst bekommt die Stadt zwei neue Supermärkte: Im Februar eröffnet Edeka Görge eine neue Filiale an der Hans-Sommer-Straße / Ecke Langer Kamp. Sie ist Teil des Bauprojekts der Volksbank BraWo und befindet sich in einem fünfgeschossigen Gebäude, in dem auch Mietwohnungen vorgesehen sind. Und auch in Rautheim geht Edeka Görge im ersten Quartal mit einem neuen Geschäft an den Start – im Baugebiet „Heinrich der Löwe“. Etwas ungewiss ist die Zukunft der drei Real-Märkte an der Hamburger Straße, der Berliner Straße und der Otto-von-Guericke-Straße: Der Discounter Kaufland darf nach einer Entscheidung des Bundeskartellamtes bundesweit bis zu 92 Märkte übernehmen, die Supermarktkette Globus 24 Märkte. Auch Edeka hat Interesse an bis zu 72 Real-Filialen; die Entscheidung darüber steht noch aus. In Medienberichten hieß es kürzlich, dass Kaufland den Standort an der Hamburger Straße übernehmen werde. Auf Anfrage heißt es dazu seitens Kaufland, dass zum 1. Februar zunächst 13 Filialen außerhalb Braunschweigs übernommen werden. „Alle weiteren Übernahmen werden wir zeitnah kommunizieren.“ Auch die Pressestelle von Real teilt mit: „Für unsere Märkte in Braunschweig gibt es aktuell noch keine Entscheidung. Der Betrieb läuft daher unverändert weiter.“ Mehr dazu: Görge expandiert: Vier neue Edeka-Märkte in Braunschweig

14. Neugestaltung am Hagenmarkt und Bus-Wartehäuschen am Altstadtmarkt

Seit den Sturmschäden im Herbst 2017 wird über das neue Aussehen des Hagenmarkts diskutiert. Nach etlichen Bürgerworkshops wird die Politik demnächst entscheiden, wie es weitergehen soll. Der von der Stadtverwaltung und dem Planungsbüro Ackers vorgelegte Entwurf hat Ende 2020 zunächst keine politische Mehrheit gefunden – nun wird nachgesteuert. Eine der entscheidenden Fragen: Wie viel Grün wird der Hagenmarkt künftig haben? Umstritten ist ebenfalls der Entwurf für neue Bus-Wartehäuschen am Altstadtmarkt, den die Verwaltung kürzlich präsentiert hat. Viele Bürger protestieren dagegen: Die Wetterschutze aus Cortenstahl seien hässlich und viel zu teuer – man solle lieber die normalen Standard-Glashäuschen aufstellen. Auch in der Politik gibt es skeptische Stimmen. Eine Entscheidung soll im ersten Quartal fallen. Mehr dazu: Zweifel an den Design-Haltestellen für den Altstadtmarkt

15. Kann das Bordell in Gliesmarode gestoppt werden?

Demnächst wird auch eine Entscheidung zum geplanten bordellartigen Betrieb in Gliesmarode erwartet: Die Polizeidirektion arbeitet seit Herbst an einer Neufassung der Sperrbezirksverordnung. Die Frage ist, ob Vorhaben wie dieses an bestimmten Stellen in der Stadt grundsätzlich untersagt werden können –zum Schutz von Passanten und Anwohnern vor anstößigem Verhalten oder milieutypischen Straftaten. Mehr dazu: Braunschweig: Entscheidung zu Bordell-Plan könnte bald kommen

16. Mit dem Bus flott nach Wolfenbüttel

Im ÖPNV sind in diesem Jahr unter anderem diese zwei Schritte zu erwarten: Zum einen will die BSVG die neue Buslinie 421 einrichten. Sie wird im 30-Minuten-Takt vom Hauptfriedhof an der Helmstedter Straße bis zum Jägermeister-Werk in Wolfenbüttel-Linden fahren. Dazu wird die heutige Linie 442 von Melverode aus nach Wolfenbüttel verlängert. Im April soll es losgehen. Zum anderen will die Stadtverwaltung die Stadtbahn-Projekte nach Rautheim und durch Volkmarode so weit voranbringen, dass die Planfeststellung eingeleitet werden kann – die Zustimmung des Rates vorausgesetzt. Mehr dazu: Neue Buslinie Braunschweig - Wolfenbüttel geplant

17. Bolzplatz, Boulderwand und Fitness-Parcours am Nordbahnhof

Am Nordbahnhof wird ein neuer Park entstehen: der Nordpark. Im Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen. Vorgesehen sind neben ruhigen Bereichen auch ein Kinderspielplatz und ein Jugendplatz samt Bolzplatz, Boulderwand, Fitness-Parcours und Elementen für BMX-Fahrer und Skater. Mehr dazu: Braunschweigs Ringgleis bekommt einen neuen Park

18. Wird die Stadt Ausgaben kürzen und Gebühren anheben?

Die Beratungen zum diesjährigen Haushalt versprechen spannend zu werden. Weil der Haushalt spätestens ab 2026 ohne Minus auskommen soll, sind geringere Ausgaben und höhere Einnahmen vorgesehen. Es gibt eine lange Liste mit entsprechenden Vorschlägen – jetzt muss die Politik entscheiden, wo sie in diesem Jahr ansetzen will. Mehr dazu: Braunschweig plant Rekord-Investitionen trotz Corona

19. Zwei Wahlen im September

Was die Haushaltsdebatte nicht einfach macht: In diesem Jahr stehen Wahlen an. Am 12. September geht es mit der Kommunalwahl inklusive Oberbürgermeister-Wahl los. Am 26. September folgt die Bundestagswahl. Bislang stehen erst wenige Kandidaten fest: Der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Carsten Müller will erneut um das Mandat in Berlin kämpfen. Und für das Amt des Oberbürgermeisters will der CDU-Kreisvorstand den parteilosen Landwirt und Unternehmer Kaspar Haller aus Königslutter ins Rennen schicken – die Mitglieder müssen darüber noch abstimmen. Oberbürgermeister Ulrich Markurth hat bislang offen gelassen, ob er für weitere fünf Jahre kandidieren will. Auch steht noch nicht fest, wen beispielsweise die SPD in den Bundestag schicken will. Als möglicher Kandidat wird immer wieder der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des SPD-Unterbezirks, Christos Pantazis, gehandelt. Mehr dazu: Kaspar Haller will Braunschweigs neuer Oberbürgermeister werden

20. Impfen, Impfen, Impfen!

Die wohl wichtigste Aufgabe in diesem Jahr sind die Impfungen gegen Corona. Seit Silvester sind mobile Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs. Alle Beteiligten hoffen, dass schnell mehr Impfstoff geliefert wird, damit das Impfzentrum in der Stadthalle an den Start gehen kann. Zugleich setzen alle darauf, dass schnell andere und einfacher zu handhabende Impfstoffe zugelassen werden, die dann auch ein Impfen beim Hausarzt ermöglichen. Fakt ist: Ohne viel ehrenamtliches Engagement von Ärzten und vielen anderen Menschen vor allem bei den Hilfsorganisationen – kombiniert mit einem Kraftakt von Stadtverwaltung und Feuerwehr – wäre das Ganze nicht möglich. Mehr dazu: Braunschweiger Impfzentrum startklar, nur der Impfstoff fehlt