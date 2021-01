Kontaktlose Ausleihe in Braunschweiger Stadtbibliothek möglich

ür alle Nutzer der Stadtbibliothek – und auch für alle, die es werden wollen – gibt es eine gute Nachricht: Ab sofort können sie kontaktlos zum Beispiel Bücher, DVD und Hörbücher ausleihen. In den vergangenen Wochen war nur die sogenannte „Onleihe“ möglich, also das Ausleihen digitaler Medien wie E-Books. Denn angesichts des Corona-Lockdowns muss die Stadtbibliothek wie viele andere Einrichtungen seit November geschlossen bleiben. Nun will das Team der Stadtbibliothek aber mehr anbieten.

Und so funktioniert das kontaktlose Ausleihen:

1. Die Nutzerinnen und Nutzer recherchieren im Onlinekatalog Titel und Signatur der gewünschten Medien und überprüfen, ob diese ausleihbar sind.

2. Unter der E-Mail-Adresse medienbestellung@braunschweig.de oder telefonisch unter (0531) 470-6835 richten sie ihre Medienwünsche an die Stadtbibliothek.

3. Es können bis zu zehn Medien pro Woche und Bibliotheksausweis bestellt werden.

4. Telefonisch oder per Mail wird von der Stadtbibliothek ein Abholtermin vereinbart (montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 15 Uhr). Bestellungen, die bis 16 Uhr eingehen, können bereits am nächsten Tag abgeholt werden.

5. Zur Abholung der Medien muss der Bibliotheksausweis mitgebracht werden. Auch die Zweigstellen im Heidberg und in der Weststadt bieten diesen Service an. Hier ist die kontaktlose Ausleihe per telefonischer Bestellung an den üblichen Öffnungstagen in der Zeit von 9 bis 16 Uhr möglich: Heidberg dienstags und freitags, Telefon (0531) 26309473, und Weststadt montags und donnerstags, Telefon (0531) 470-6857.

Linksfraktion hatte solch ein Angebot gefordert

Dass die kontaktlose Ausleihe jetzt möglich ist, wird nicht nur viele Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek freuen, sondern auch die Linksfraktion im Rat. Sie hatte noch am Freitag gefordert, unbedingt ein solches Angebot zu ermöglichen. „Wir alle sollen und müssen zu Hause bleiben und die Kontakte reduzieren. Da sollten wir gerade jetzt die Chance nutzen, mehr zu lesen“, sagte die kulturpolitische Sprecherin Gisela Ohnesorge. Vor allem bei Kindern bestehe die Möglichkeit, sie ohne weiteren Terminstress an das Lesen heranzuführen.

Sie äußerte Unverständnis über die komplette Schließung der Stadtbibliothek: „In den Buchläden ist es schließlich auch möglich, Bücher zu bestellen und abzuholen“, so Ohnesorge. „Aber nicht alle haben die finanziellen Mittel, sich einfach neue Bücher zu kaufen.“ Und auch die E-Book-Ausleihe sei keine wirkliche Alternative, denn häufig fehlten dafür die technischen Voraussetzungen. „Das Lesen von Büchern ist für die Entwicklung von Kindern wichtig und darf nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern“, betont sie. „Wir sind in einer besonderen Situation, in der wir kreative Ideen brauchen, um so gemeinsam durch die Pandemie zu kommen.“

Andere Stadtbibliotheken bieten kontaktlose Bestellungen an

Auch andere Stadtbibliotheken in unserer Region bieten bereits seit geraumer Zeit das Bestellen und kontaktlose Abholen an, etwa in Wolfsburg, Peine und Gifhorn. Braunschweig zieht nun nach. Zu normalen Zeiten kommen täglich 1500 bis 2000 Besucher in die Stadtbibliothek in den Schlossarkaden. Pro Jahr sind es 500.000 Besucher und rund zwei Millionen Ausleihen. Die einen wollen nur schnell ein Buch oder eine DVD holen, andere büffeln für die Prüfung, stöbern stundenlang in der Spielesammlung oder sitzen gemütlich im Lesesaal und studieren die internationale Tagespresse. Viele davon sind Stammgäste.