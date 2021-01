Braunschweigs Grüne gehen mit Aktivistin ins Bundestags-Rennen

47 Mitglieder der Braunschweiger Grünen halten Abstand zueinander im „Westand“ am Westbahnhof. Und die Zeit, in der die Stimmen der Abstimmung über die Bundestagskandidatin ausgezählt werden, sie nutzt man dazu, „alle Türen aufzureißen“. Corona-Lüftung!

Ja, auch in solchen Zeiten schreibt das Bundeswahlgesetz für solche Wahlen eine Präsenzveranstaltung vor. Die Braunschweiger Grünen haben sie am Donnerstagabend in aller Form und Hygiene absolviert. Die 34-jährige Menschenrechtsaktivistin und Feministin Margaux Erdmann soll bei der Bundestagswahl im September als Direktkandidatin für die Partei antreten.

Sie gründete in Braunschweig die "Seebrücke". Und sie sagt: „Seenotrettung ist kein Verbrechen. Kein Mensch ist illegal“

Man spürt gerade in Braunschweig, wie Bündnis 90/Die Grünen in der Verjüngung der Partei und dem Aufsaugen gesellschaftlicher Strömungen punkten können. Der Parteitag im „Westand“ wird vom lokalen Vorstandssprecher Anton Hensky (21) eröffnet, er stieß von den Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ zu den Grünen.

Und Margaux Erdmann, Gleichstellungsbeauftragte der Kunsthochschule HBK, hatte 2018 in Braunschweig eine Ortsgruppe der europaweiten Bewegung „Seebrücke“ gegründet. Sie rief zu Demos auf, auch dann, als im gleichen Jahr ein rechtsradikaler Mob durch Chemnitz zog. Da mobilisierte sie mehr als 1000 Menschen, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Prompt landete sie auf der Auswahlliste als „Braunschweigerin des Jahres“.

Das Bundeswahlgesetz schreibt eine Präsenzveranstaltung für die Kandidatenaufstellung vor. Sie fand im Braunschweiger „Westand“ statt. Foto: Bernward Comes

Erdmann war jetzt die einzige Kandidatin. Sie erhielt 42 Ja-Stimmen, dreimal Nein, zwei Enthaltungen. 370 Mitglieder hat die grüne Partei in Braunschweig.

Um es gleich vorweg zu sagen, die Bundestagskandidatin Margaux Erdmann hält rein gar nichts von Koalitions-Liebäugeleien mit der Union. Einen größeren Kontrast als den zwischen einem Politikerinnen-Typus wie ihr und einem Politiker-Typus wie Friedrich Merz, der von der Braunschweiger CDU als Kandidat für den Bundesvorsitz favorisiert wird, kann man sich schlechterdings nicht vorstellen.

Schwarz-Grün ist für sie nicht gerade eine Herzenssache. Könnte sie sich etwas wünschen, dann wäre es Rot-Grün

Margaux Erdmann trägt das Prinzip „No Borders“ – „Keine Grenzen“ - wie eine Fahne vor sich her. Grenzen hält sie für Monumente der Gewaltausübung und wünscht sich „eine Welt ohne diese Form von Gewalt“. Und vor allem: „Seenotrettung ist kein Verbrechen. Kein Mensch ist illegal.“

Und unter Demokraten ist für sie nicht nur das gemeinsame Demokratieverständnis grundlegend, sondern zwingend auch der „antifaschistische Konsens“. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, aber an der Terminologie stört sich mancher Bürgerliche doch. „Wir dürfen uns nicht auf Koalitionsfragen festklopfen lassen“, ruft die Kandidatin ins „Westand“. Schwarz-grün ist für sie also nicht gerade eine Herzenssache. Könnte man sich etwas wünschen, „dann bin ich für SPD und Linke“, erklärt sie.

Und so ist auch diese Kür ein Beispiel dafür, wie Demokratie sich erneuern kann, wenn Parteien auf unverbrauchte Talente setzen, die Energie, Tatendrang und Aufbruchsgeist versprühen – und vor allem den Willen zu Common Sense. Kürzlich schickte die Braunschweiger CDU einen Oberbürgermeisterkandidaten ins Rennen, der sogar ums Leben nicht in die Partei eingetreten wäre und lieber unabhängig bleibt. Er spürte aber den Drang, wie er sagt, etwas von den Freiheiten, die sein Leben in Wohlstand sichern, an die Gemeinschaft zurückzugeben. Immer mit Verantwortung und dem Festhalten an Werten verbunden.

Letztlich sieht das auch eine Margaux Erdmann nicht anders, nur ein bisschen anders eben doch – und deshalb ist es gut, dass man in der Demokratie eine Wahl treffen kann.

Diese Kandidatin zum Beispiel hat nicht etwa einen Sprachfehler, wenn sie ihn ihrer Rede öfter mal kleine Holperer einbaut. Nein, sie hat nur schon das Gender-Sternchen fest in ihrer Syntax verankert. Da spricht sie dann auch vernehmlich von Arbeitnehmer*innen. Und wenn sie über soziale Standards redet, dann ist es ihr eben wichtig, dass sie „arbeitnehmendenfreundlich“ sind. Der klar feministische Standpunkt erklärt auch die Antwort auf die Parteitags-Anfrage nach ihrer Position zur Forschungsregion. Ja, ist wichtig. Aber wichtig ist es eben auch, „die Frauen in Wissenschaft und Forschung mehr zu fördern“.

Ihr Credo für junge Frauen in der Politik: "Nicht aufhalten lassen! Nicht aufgeben!"

Warum geht sie in die Politik? Was können junge Frauen, die das auch wollen, von ihr lernen? Das wollen die Mitglieder wissen. Die Versammlung ist durchaus unterhaltsam, launig und straff moderiert von Michael Walther, den man als Stadtentwickler und ÖPNV-Vordenker kennt. Na ja, sagt Margaux, sie hat schon Demos organisiert, auch mal die Besetzung der Göttinger Uni, in aktivistischen Gruppen kennt sie sich aus. Ein bisschen ruhiger ging’s da dann schon zu im Grünen Laden im Madamenweg, aber man hieß sie willkommen. Und dann gab’s da auch Leute, die sie ermutigten. „Nicht aufhalten lassen! Nicht aufgeben!“ Das gehört alles zusammen.

„Auf Erkenntnis folgt immer der Drang, zu verändern“, sagt sie gleich am Anfang ihrer Vorstellung. Und sieht sich als „entschlossene Stimme für Klimagerechtigkeit, Demokratie, Feminismus und Menschenrechte“. Ökologischer Wandel jetzt, aber er muss auch für alle funktionieren. „Wir lassen niemanden zurück.“

Gebt nicht nur technologische Antworten, fordert sie, sondern auch soziale, ethische. Schon kommt die Frage aus dem Saal, ob denn nicht in Technik und Digitalisierung auch so manche Lösung für die Zukunft zu finden sei. Ja, schon, aber da scheinen neben Chancen für sie auch Gefahren für die Demokratie auf.

Und dann der Klassiker. Wenn man in Berlin sofort etwas beschließen könnte, also, was wäre es? Nun, erstmal Gespräche und Abstimmungen in der Fraktion. Ja, so wird das wohl gehen in Berlin. Aber dann blitzt es doch durch, da erlebt die Versammlung diese Kandidatin ganz bei sich: „Evakuierung der Geflüchtetenlager, sofort! Unterlassene Hilfeleistung beenden.“ Margaux Erdmann erhält viel Zuspruch an diesem Abend. Grüne Harmonie in einem Wahljahr, von dem man sich die schönsten Ergebnisse verspricht.

Die Wahl-Versammlung wird im Internet übertragen. Dort gerät die zwangsläufig lausige Akustik zu einem spannenden Statement. Immer wenn die Leute klatschen, meint man, das dräuende Wabern und Rauschen heranbrandender harter Zeiten zu hören. Es gab recht viel Beifall.