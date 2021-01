Vorwurf Mordversuch: Schockierte Mutter konnte es nicht glauben

Wenn er Nein sage, fühle er sich schlecht. „Das hängt bei mir im Gewissen und nervt.“ Hat der 19-Jährige sich deshalb am Überfall auf einen 20-Jährigen beteiligt und ihn mit mehreren Messerstichen beinahe getötet? Weil ein Jüngerer den Plan ausgeheckt hatte, beim Drogendeal beides zu bekommen – die 50 Gramm Marihuana und die 450 Euro, die als Kaufpreis ausgehandelt waren?

Als Hauptbeschuldigter sitzt er nun neben zwei 17-Jährigen im großen Schwurgerichtssaal des Braunschweiger Landgerichts auf der Anklagebank. Einen Mordversuch aus Habgier wirft die Staatsanwaltschaft dem Trio unter anderem vor. Im vergangenen April war der Plan auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lamme aus dem Ruder gelaufen. Das Opfer wehrte sich. Daraufhin soll der 19-Jährige zugestochen haben.

Die Klinge durchbohrte die Lunge

Am zweiten von sechs anberaumten Prozesstagen spricht ein Rechtsmediziner vor der Jugendstrafkammer von vier Messerstichen in den Rumpf des Opfers, Abwehrverletzungen an den Händen und Schnitten im Gesicht. Zwei der Stiche drangen so tief in den Brustkorb ein, dass der Messergriff auf die Haut drückte.

Für den Sachverständigen ist dies zumindest eine mögliche Erklärung für die Hämatome, die sich an den Einstichwunden gebildet hatten. Für die Wucht beim Zustechen spricht auch eine gesplitterte Rippe. Die Klinge durchbohrte die Lunge des 20-Jährigen. Ohne ärztliche Hilfe hätte die Verletzung für ihn wohl das Todesurteil bedeutet.

„Er glaubte, sterben zu müssen“

Im Supermarkt wurde eine Verkäuferin auf den jungen Mann aufmerksam, der blutend und aufgeregt um Hilfe schrie. „Er stand dort und wirkte sehr nervös und hilflos. Er glaubte, sterben zu müssen“, erinnert sie sich vor Gericht. Mehrere Leute, habe er erzählt, hätten ihn abgestochen. Er dagegen sei allein gewesen. „Wir haben ihm einen Stuhl rausgestellt und versucht, ihn zu beruhigen.“ Später habe er sich bei ihr dafür bedankt.

Zur selben Zeit beobachtete eine Anwohnerin, wie ein Mann nach einem lautstarken Streit übers Feld zu einem startbereiten Auto rannte und so etwas wie „Los los“ rief. Der Wagen habe am Tatort noch einmal kurz gestoppt und sei dann schnell weggefahren. Bei dem wegen Beihilfe angeklagten Fahrer handelte es sich laut Anklage um einen 20-Jährigen, der sich für 50 Euro hatte anheuern lassen. Ebenfalls im Wagen geblieben sein soll auch einer der beiden 17-jährigen Mitangeklagten, der nach Aussage des 19-Jährigen die Idee zum Überfall gehabt haben soll. Die Beute soll das Trio später untereinander aufgeteilt haben.

Opfer wurde im Krankenhaus vernommen

Am Tag darauf vernahm ein Kriminalbeamter das Opfer im Krankenhaus. Demnach, berichtet der Ermittler als Zeuge, habe der 20-Jährige Marihuana zum Eigenkonsum kaufen wollen. Am Treffpunkt seien zwei Jugendliche aufgetaucht. Als er gemerkt habe, dass sie ihm ohne Gegenleistung das Geld wegnehmen wollten, sei es zu einem Handgemenge gekommen. Einer sei dann geflüchtet. Den anderen habe er festgehalten und ihm Kopfschläge versetzt, bis es ihm leidgetan und er von ihm abgelassen habe. In diesem Moment habe der Widersacher plötzlich mehrmals auf ihn eingestochen.

Für die Eltern waren die Festnahmen ihrer Söhne ein Schock. Versuchter Mord. „Sie konnte den Tatvorwurf erst gar nicht glauben. So etwas hätte sie ihm niemals zugetraut“, sagt eine Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe über die Mutter des 19-Jährigen. Bis dahin war der Heranwachsende, der noch bei seiner Mutter lebt, strafrechtlich nicht auffällig gewesen. Über einige schulische Umwege hat er den Hauptschulabschluss geschafft, eine Ausbildung begonnen und wieder abgebrochen und danach, bis zu seiner Verhaftung, in den Tag hineingelebt.

Jugendanstalt beschreibt ihn als hilfsbereit und freundlich

„Ich habe viel Musik gehört, bin mit Freunden rausgegangen und habe ab und zu Playstation gespielt.“ Er habe geschwankt, was er beruflich machen wolle. Aber eine Ausbildung, versichert er jetzt, wolle er auf alle Fälle beenden. Was er getan habe, könne er selbst nicht glauben. Er erklärt sich seine Beteiligung an dem Überfall mit seiner Unfähigkeit, Nein zu sagen.

Auch im Führungsbericht der Jugendanstalt, in der der Heranwachsende seit September in Untersuchungshaft sitzt, wird er als einer beschrieben, der hilfsbereit und freundlich sei, sich aber eher unterordne und instrumentalisieren lasse. Als ein Einzelgänger, der auch im Umgang mit den Bediensteten keinen Ärger mache. Eine Auffälligkeit: Zweimal habe er ein blaues Auge gehabt und behauptet, er habe sich selbst verletzt – was nicht glaubhaft gewesen sei.

Wie es ihm ergehe zum ersten Mal in der Haft? „Nicht schlimm, aber auch nicht schön“, antwortet er auf die Frage der Vorsitzenden Richterin. Die Anfangszeit sei schwer gewesen, so getrennt von Zuhause. Doch mit der Zeit habe er sich damit abgefunden. Der Prozess wird fortgesetzt.