Angeblicher „Spendensammler“ bestiehlt Senioren in Braunschweig

In Hondelage klingelte am Donnerstagvormittag ein Mann an der Haustür eines Ehepaares und gab vor, Sachspenden sammeln zu wollen. Wie die Polizei mitteilt, ließen die 80-Jährigen den Unbekannten in ihr Haus. Er habe sich nach brauchbaren Spenden wie Pelzmänteln oder Schmuck erkundigt, die er sich zeigen ließ. „Nachdem er ein paar Kleidungsstücke gegen einen geringen Preis an sich nahm, verabschiedete er sich plötzlich und verließ das Haus in unbekannte Richtung“, so die Polizei.

Wer hat den Täter oder verdächtige Fahrzeuge gesehen?

Kurz darauf stellten die Senioren fest, dass der vermeintliche Spendensammler in einem unbeobachteten Moment Bargeld und Ausweisdokumente gestohlen hatte. Sie beschrieben den Fremden so: cirka 40 bis 45 Jahre und 1,70 Meter groß, normale bis kräftige Statur, Sprache mit Akzent, schwarze, gekämmte Haare, schwarze Jacke, braune Hose.

Personen, die Hinweise auf den Täter oder genutzte Fahrzeuge geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden.

red