Braunschweigerin baut Laden zum Kiosk um – und darf wieder öffnen

Braunschweig. Der Sammler-Treff in der Münzstraße will sich mit dem Verkauf von Lebensmitteln und Zeitungen über Wasser halten. Das Ordnungsamt hat zugestimmt.

Derya Özdemir (39) hat als Geschäftsfrau schon bessere Zeiten erlebt. Seit dem 1. Dezember betreibt die Braunschweigerin einen Sammler-Treff in der Münzstraße. Und ganze neun Tage war ihr Laden auch geöffnet. Doch dann traf sie Mitte des Monats der Corona-Lockdown mit voller Wucht. Wie so viele Geschäfte musste sie schließen, möglicherweise noch für mehrere Wochen. Und das war für die alleinerziehende Mutter, wie sie sagt, eine mittlere Katastrophe. Denn als Start-up verfügt sie über keine nennenswerten Rücklagen, und mit staatlichen Hilfen sieht es auch mau aus.

Schallplatten neben Milch und Zeitungen

Was tun? Derya Özdemir hat nun eine Idee, die sie bis auf Weiteres über Wasser halten könnte. Wenn andere Läden, die Waren des täglichen Bedarfs führen, geöffnet sein dürfen, warum nicht auch Lebensmittel verkaufen, Zeitungen, einen Paketshop mit an Bord nehmen? Seit einigen Tagen ist es nun soweit. „Derya’s Sammler-Treff“ ist wieder geöffnet, geht nunmehr als Kiosk an den Start, in dem man aber auch Schallplatten erwerben kann, CDs, Automodelle, Briefmarken und und und. Die Chefin selbst steht im Laden, während im Hinterzimmer ihre Kleinen (4 und 6 Jahre alt) spielen.

Das Ordnungsamt habe ihr dies erlaubt, sagt sie und verweist auf eine entsprechende E-Mail, in der auf Paragraph 10 Absatz 1 b der Niedersächsischen Corona-Verordnung verwiesen wird: Danach dürfen „Verkaufsstellen für die Versorgung mit Lebensmitteln oder mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs“ auch weiterhin geöffnet sein.

Miete bis zum 20. Januar gestundet

Ob die Einnahmen reichen werden, um die bis zum 20. Januar gestundete Miete zu zahlen? Die 39-Jährige weiß es nicht. Klar ist für sie: Sie muss es allein schaffen, denn auf staatliche Hilfe könne sie nicht setzen, sagt sie. Sie hat in ihrer Not einen Brief an Oberbürgermeister Ulrich Markurth geschrieben, daraufhin sei sie angerufen worden. „Eine Dame sagte mir, dass ich einen Kredit bei der KfW-Bank beantragen könne.“ Das Problem nur: Den bekomme sie nur über ihre Hausbank, und die sei weiterhin in Bremerhaven. Und das sei für sie ein weiter Weg mit den zwei kleinen Kindern.

„Die Leute haben regelrecht Angst, in die Läden zu gehen“

Sich beim Jobcenter arbeitslos zu melden, das sei für sie auch keine Option gewesen. Stattdessen habe sie sich Gedanken gemacht, wie sie es hinkriegt, wieder aufmachen zu können. Bereits von 2004 bis 2015 hatte sie am Steinweg einen Sammler-Kiosk betrieben. Das habe damals funktioniert.

Dass die Stadt nun seit Wochen wie leer gefegt sei, das spiele ihr nicht in die Karten, sagt die Geschäftsfrau. „Es ist jetzt noch nicht das los, was ich mir erhofft habe. Ich habe den Eindruck, die Leute haben regelrecht Angst, in die Läden zu gehen.“

Derya Özdemir blickt nach vorn. Vorsichtshalber hatte sie ihren Mietvertrag zunächst nur für ein Jahr abgeschlossen, um einen Versuchsballon zu starten. Ihr Vermieter sei ihr da entgegengekommen. Doch ob es ihren Sammler-Treff in einem Jahr noch gibt?

