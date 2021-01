Christine Grimm belädt den Transporter von Papes Gemüsegarten mit Kisten, die an Kunden ausgeliefert werden. Jannes Wehmann und Luisa Garbe vom Klostergut Dibbesdorf befüllen ihren Automaten an der Berliner Straße.

Braunschweiger Hofläden steigern Umsätze in Pandemie deutlich

Für die deutsche Wirtschaft war 2020 ein Horror-Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte coronabedingt um fünf Prozent und damit so stark wie kaum jemals in der Nachkriegsgeschichte. Allerdings hatte das Virus nicht für alle Branchen so negative Folgen. Der Lebensmittel-Fachhandel freute sich über deutliche Zuwächse.

Insbesondere Höfe mit Direktvermarktung waren laut der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung im ersten Dreivierteljahr mit einem Umsatzplus von durchschnittlich knapp 30 Prozent die großen Gewinner – ein Positivtrend, der auch an den Braunschweiger Betrieben nicht vorbei gegangen ist.

Online-Bestellungen gingen durch die Decke

Olaf Puls ist vor allem der erste Lockdown im Frühjahr gut im Gedächtnis geblieben. Damals gingen die Online-Bestellungen bei Papes Gemüsegarten in Watenbüttel praktisch durch die Decke. „Die Zahlen hatten sich innerhalb kürzester Zeit verdrei- bis vervierfacht“, erzählt der Betriebsleiter. Sich in das große Getümmel in den Supermärkten zu stürzen, war mit Beginn der Pandemie deutlich unattraktiver geworden.

Hofläden boten eine gute Alternative. Zudem entwickelte sich ein neues Bewusstsein für Lebensmittel. Selbst kochen, gemeinsame Mahlzeiten aus gesunden Zutaten einnehmen – dieser bereits vorher zu beobachtende Trend beschleunigte sich nun rasant. Auch hier versprach der Landwirt von nebenan eine gute Option zu sein.

Kontaktloses Einkaufen mit Bringdienst

Wenn der Direktvermarkter dann auch noch komplett kontaktlose Einkäufe mit Bringdienst-Service anbietet, wird er vollends zum ganz großen Profiteur der Maßnahmen zur Viruseindämmung. „Wir haben 2015 ganz klein angefangen und ein paar Gemüsekisten ausgeliefert. Vor dem Lockdown hatten wir 70 Kunden, die wir regelmäßig beliefert haben“, berichtet der 32-Jährige.

Die Zahlen schossen so sehr in die Höhe, dass telefonische Bestellungen und Notizzettel kein gangbarer Weg mehr waren. Puls installierte auf der Internetseite einen Shop. Dort können Berufstätige schnell mit ein paar Klicks Obst, Gemüse, Wurst, Milch, Eier und einiges mehr bestellen. Zudem gibt es verschiedene Themenkisten. Dank Kooperationen mit anderen Betrieben der Region ist das Angebot umfassend.

Die Kunden fanden’s gut. „Das geht durch alle Altersschichten“, sagt Puls. Manchen älteren Interessenten führe man kurz in die Funktionen ein – dann gehe es ebenfalls. Zwei Mitarbeiter liefern die bestellten Waren gebündelt nach Einzugsgebieten tageweise aus. Wegen der großen Nachfrage hat der Betrieb sein Angebot jetzt sogar auf Helmstedt und Wolfsburg ausgeweitet.

Schlangen vor der Tür

Allerdings hat nicht jeder Betrieb die Ressourcen, einen Lieferservice zu installieren. In Rautheim führen Andrea, Britt und Gudrun Bosse einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Hofladen. „Es gibt ab und zu Anfragen, ob wir auch ausliefern. Aber das schaffen wir nicht“, erklärt Andrea Bosse. Was aber nicht heißt, dass der Betrieb von dem Boom innerhalb ihrer Branche nicht profitiert hätten.

„Im Frühjahr bildeten sich draußen vor der Tür Schlangen. Bei den Waren, die wir regelmäßig zukaufen, haben die vorrätigen Mengen nicht mehr ausgereicht“, sagt die Landwirtin. Nach Ende des ersten Lockdowns sei der große Ansturm zunächst wieder abgeflacht. Aktuell hätten sich die Zahlen aber auf einem insgesamt gestiegenen Niveau eingependelt.

Dosenwurst ist weggegangen wie nichts

Auch Jannes Wehmann vom Klostergut Dibbesdorf kann für 2020 eine mehr als zufriedenstellende Bilanz ziehen. „Das Jahr lief wirtschaftlich sehr gut, die Umsätze sind deutlich gestiegen“, sagt er. Im ersten Lockdown sei vor allem Dosenwurst weggegangen wie nichts – im Zuge der Hamsterkäufe sei die Ware vermutlich in vielen Vorratskammern gelandet. Nach dem Tönnies-Skandal hätten Rind- und Schweinefleischvermarktung weiter geboomt, so Wehmann. „Leider ist es langfristig aber so, dass der Verbraucher später dann doch wieder zu dem günstigeren Produkt aus dem Supermarktregal greift“, meint der Landwirt.

Unter anderem wegen der besonderen Anforderungen bei der Fleischauslieferung bietet das Klostergut keinen Lieferservice. Aber: An einem Automaten an der Berliner Straße in Dibbesdorf können Kunden kontaktlos Eier, Milch oder auch Wurstprodukte kaufen. „Dieses Angebot wird gerade in der Corona-Zeit sehr gut angenommen“, sagt Wehmann.