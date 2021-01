Raffteichbad in Braunschweig bekommt ein neues Gesicht

Die Stadtbad GmbH baut zurzeit nicht nur das Hallenbad Heidberg neu, sondern ist auch am Freibad Raffteich tätig. Dort soll der Eingang neu gestaltet werden, ein neuer Kiosk ist geplant und etliche Fahrradständer sollen hinzukommen. Das teilt die Stadtbad GmbH mit.

Ein Blick zurück: Ab 1969 wurde das Raffteichbad zunächst als Naturbad betrieben, geschwommen wurde in dem angrenzenden Teich. 1977 erhielt das Bad dann ein beheiztes Becken samt Traglufthallenkonstruktion. Diese ermöglichte es bis 1989 jeden Winter, das Bad als „Allwetterbad“ auch außerhalb der Sommersaison zu nutzen. „Zahlreiche Schwimmwettkämpfe und Trainingseinheiten fanden im damaligen Bad statt, die mit der Eröffnung der 50-Meter-Halle im Sportbad Heidberg im Jahr 1993 aber ein neues Zuhause fanden“, erläutert Stadtbad-Sprecher Fabian Neubert.

Die Arbeiten sind schon seit einiger Zeit im Gange. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Zeiten der Raffteich-Klause sind vorbei

Bereits seit 1989 wurde das Raffteichbad nur noch als Freibad betrieben. Der Bedarf für einen gastronomischen Bereich im Umfang der angrenzenden „Raffteich-Klause“ sei seither nicht mehr gegeben gewesen. Vielmehr habe nur noch die Nachfrage nach einem Kioskbetrieb während der Freibadsaison bestanden. Der gastronomische Gebäudeteil war nun in die Jahre gekommen und musste saniert werden.

„Diesen Umstand nahm die Stadtbad GmbH zum Anlass, das Konzept des Raffteichbades zu überarbeiten und das Bad bedarfsgerechter zu gestalten“, so Neubert. „Hierbei wurde auch der Umstand der bundesweit kontinuierlichen Rückgänge von Freibadbesuchern aufgrund eines geänderten Freizeitverhalten berücksichtigt.“

Alter Gebäudeteil wird abgerissen

Was nun geplant ist, erläutert der neue Geschäftsführer Tobias Groß: „Die Baumaßnahmen werden nicht nur einen rein funktionalen, sondern auch deutlich sichtbaren Effekt haben.“ Durch den Abriss des rechts vom Eingang gelegenen Gebäudeteils erhalte das Raffteichbad eine deutlich offenere Eingangssituation. An seiner Stelle werde eine Fläche von rund 500 Quadratmetern für Fahrradständer entstehen.

Der Laubeneingang hinter dem derzeitigen Eingang werde ebenfalls abgerissen, Kasse und Drehkreuze gut 20 Meter nach hinten verlegt. Dadurch ändere sich auch die Zuwegung. Ergänzt werde die Neugestaltung des Bereichs durch eine entsprechende Begrünung in Form von Hecken und Büschen.

Übersicht der neuen Gestaltung mit neuer Eingangssituation, zusätzlicher Liegefläche und verlegtem Kiosk. Foto: Landschaftsarchitekten Hille+Müller, Braunschweig

Kiosk kommt als Pavillon zum Kinderplanschbecken

„Neben dem Mehr an Fahrradständern ist für die Gäste eine zusätzliche begrünte Liegefläche an der heutigen Stelle der Außengastronomie geplant“, so Groß. Und der Kiosk? „Der wird als Pavillon-Lösung zwischen südlichem Beckenkopf und Kinderplanschbecken platziert.“ Außerdem wird die aus dem Jahr 1976 stammende Strom- und Wärmeversorgung des Hauptgebäudes auf den aktuellen Standard angepasst.

Die Bauarbeiten laufen bereits. Im Mai soll alles fertig sein – davon hänge auch der Beginn der diesjährigen Sommersaison im Raffteichbad ab. Die Arbeiten finden ausschließlich im Freien statt, der Zeitplan sei daher auch von den Witterungsverhältnissen abhängig. „Der letzte Freibadsommer war leider sehr von pandemiebedingten Maßnahmen und Auflagen geprägt. Natürlich hoffen wir mit Fertigstellung der Baumaßnahme auf eine weitestgehend einschränkungsfreie Sommersaison mit hervorragendem Wetter“, so Groß. Die Kosten liegen ihm zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich.

red