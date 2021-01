Braunschweig wirbt um Impfstoff-Sonderration

Im Impfzentrum in der Braunschweiger Stadthalle bereiten sich die mobilen Impfteams täglich auf ihren Einsatz in den Alten- und Pflegeheimen vor. Für die Öffentlichkeit ist das Impfzentrum mangels Impfstoff noch geschlossen.

Dieter Nuhr und Torsten Sträter hätten hier im Januar eigentlich auftreten sollen, Schwanensee und Meisterkonzerte sollten das Publikum begeistern: Klassik, Comedy und tolle Shows. Doch Corona hat den Kalender der Stadthallen GmbH gründlichst durcheinandergewirbelt. Nun gibt es Veranstaltungen anderer Art: Am Freitagnachmittag tagte der Schulausschuss im Großen Saal der Stadthalle, im Februar soll hier der Prozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn beginnen.

Und natürlich ist in der Stadthalle längst Braunschweigs zentrales Impfzentrum eingerichtet: Acht Impfstraßen sind angelegt, die Impfkabinen und provisorischen Räume für Arztgespräche wurden bereits Mitte Dezember installiert. Am Eingang liegt sogar schon das Thermometer zur Fiebermessung parat.

Bislang wird nur in Heimen und im Klinikum geimpft

Die Stadthalle ist weitläufig, befindet sich in zentraler Lage und ist ebenerdig zu erreichen ­– ideale Voraussetzungen für ein Impfzentrum. Genutzt werden auch die Räumlichkeiten des angrenzenden Restaurants „Löwenkrone“: Spargel und Entenbrust werden dort nicht mehr serviert, doch die künstlichen Orchideen und der flauschige Teppichboden erinnern an bessere Zeiten.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Alles ist vorbereitet, doch noch herrscht gähnende Leere. Und das wird vorerst auch so bleiben: Was fehlt, ist der Impfstoff. Bislang wird ausschließlich im Klinikum und in den Senioren- und Altenheimen geimpft. Am 31. Dezember wurden die ersten Spritzen gesetzt ­– inzwischen sind die Menschen in 23 der 40 Heime in der ersten Runde durchgeimpft. Die Gesamtzahl der Geimpften in Braunschweig lag am Freitag bei 4200 Personen – und damit höher als die Zahl der Braunschweiger (3092), bei denen bislang eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde.

In den ersten Heimen steht jetzt die Zweitimpfung an

Am Freitag erhielten die ersten Bewohner und Mitarbeiter der Heime ihre zweite Impfung. Im Rudolfstift sowie in den Senioreneinrichtungen Wiesenstraße und Steinbrecherstraße können sich nun die ersten gut 200 Braunschweiger über einen vollumfänglichen Schutz vor dem Coronavirus freuen.

Das sind gute Nachrichten, doch Thorsten Kornblum, Braunschweigs Dezernent für Ordnung, Recht, Personal und Digitalisierung, fasst die Lage mit folgendem Bild zusammen: „Wir haben einen gut ausgestatteten Sportwagen, der aber nicht genug Kraftstoff hat, um auf der Autobahn zu fahren. Wir juckeln noch über Landstraßen.“

Termine fürs Impfzentrum wohl erst ab Mitte Februar

Wegen der geringen Impfstoffmengen könne die Erstimpfung in den Heimen voraussichtlich erst Mitte Februar abgeschlossen werden. Der Dezernent betont: „Da die Sterblichkeitsrate dort am höchsten ist, hat das Priorität. Erst danach können wir Termine für das Impfzentrum vergeben.“

Kornblum erklärt, dass die Zahl der Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen in Braunschweig überproportional hoch sei: Man setze sich auf Landesebene deshalb mit Vehemenz für eine „Sonderration“ ein, einen „Impf-Bypass“, wie er es nennt: „Nur so können wir landesweit einen zeitgleichen Start der Impfzentren ermöglichen.“ Das sei wichtig, auch um einem befürchteten Impf-Tourismus vorzubeugen.

„Wir könnten deutlich mehr“

Jeden Donnerstag kommt ein „Pizzakarton“ in der Stadthalle an, so nennen sie dort das Paket mit dem Impfstoff. 200 Ampullen waren bislang immer darin, das entspricht 1000 Dosen, die innerhalb einer Woche verspritzt werden müssen. „Wir könnten deutlich mehr“, sagt Ulf Hilger, der eigentlich beim städtischen Kulturinstitut arbeitet und normalerweise so schöne Projekte wie den Lichtparcours leitet. Er hat sich mit rund 20 weiteren Verwaltungsmitarbeitern freiwillig für das Organisationsteam im Impfzentrum gemeldet.

In dieser Woche ist die doppelte Menge gekommen, wegen der Zweitimpfung. „Wie viele Dosen wir nächsten Donnerstag bekommen, wissen wir noch nicht“, sagt Winfried Cronauge, Brandoberinspektor der Berufsfeuerwehr Braunschweig, die das Impfzentrum federführend organisiert. Er verweist auf die vorübergehend gedrosselte Produktion beim Impfstoff-Hersteller Biontech: „Die Zweitimpfungen sind gesichert. Ob es dann für weitere Erstimpfungen reicht, müssen wir abwarten.“

140 Ärzte haben sich freiwillig gemeldet

Fünf mobile Impfteams sind derzeit in den Heimen unterwegs: Jedem Team gehören ein Arzt (140 Ärzte haben sich freiwillig für den Einsatz gemeldet, darunter auch viele aus dem Ruhestand), eine impfbefähigte Person und ein Verwaltungshelfer an. Im Einsatz sind die Hilfsorganisationen DRK, Malteser, Johanniter und ASB. Jeweils um 7 Uhr treten die Teams ihren Dienst in der Stadthalle an: Im Foyer kommen alle zusammen, um den Einsatztag zu besprechen. Seit drei Wochen läuft das so, eine erste Routine ist eingekehrt. Alle tragen schon ihre Dienstkleidung: grüne Arbeitsoveralls und Rettungswesten.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Auch der morgendliche Abstrich für den Schnelltest ist zur Routine geworden, „unangenehm ist er aber trotzdem“, gesteht ein Helfer. Dann werden die Materialkisten in die Fahrzeuge geladen. Zwei junge Männer der Bundeswehr haben alles ordentlich in graue Kisten verpackt und auf Rollwagen gewuchtet: Kanülen und Schutzkleidung, Pflaster, Formulare, Stempel ­– sogar ein Fläschchen Zitronenöl ist an Bord, für den Fall, dass jemandem blümerant werden sollte.

„Die Erleichterung der alten Menschen ist sehr groß“

Zuletzt wird der Impfstoff aus dem Kühlraum der „Löwenkrone“ geholt – aus den Regalen, in denen sonst Wurst, Käse, Sahnetorten oder Steaks aufbewahrt wurden. Dort taut der für den jeweiligen Tag benötigte Impfstoff auf, nachdem er den Trockeneisboxen entnommen wurde. Sorgsam werden die Ampullen in Kühltaschen verpackt.

Winfried Cronauge gibt den Teams noch einen letzten Rat mit auf den Weg: „Arbeitet in Ruhe, lasst euch nicht stressen, sonst passieren schnell Fehler. Wir arbeiten nicht im Akkord – nehmt euch ruhig auch mal die Zeit für ein nettes Wort.“ Dann geht es los – unsere Redaktion darf die Teams nicht in die Heime begleiten, da jedes Infektionsrisiko vermieden werden soll.

Wir bekommen also nicht mit, wie die Teams vor Ort empfangen werden. Doch Mona Christ (21), die normalerweise für den Rettungsdienst der Malteser arbeitet, erzählt: „Die Erleichterung der alten Menschen ist sehr groß. Sie freuen sich über unser Kommen.“ Bei manchem, verrät sie, würden auch Tränen fließen: „Die alten Menschen freuen sich so, denn sie vermissen den Kontakt zu ihren Angehörigen sehr.“ Endlich wieder Besuch bekommen zu dürfen, die Tochter in die Arme zu schließen, den Enkel: Das ist momentan das Größte!

