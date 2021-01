Braunschweiger Taxifahrerin hat Schlaganfall – Polizei hilft

Braunschweig. Das hätte auch schief gehen können: Die Fahrerin eines Taxis fuhr am Mittwoch Schlangenlinien und rammte einen Bordstein.

Am Mittwochmorgen gingen zeitgleich mehrere Anrufe in der Notrufzentrale der Polizei ein: Gemeldet wurde ein Taxi, das Schlangenlinien auf der Steinweg fuhr. Auch der Fahrgast rief über die 110 an. Die Fahrerin sei auch gegen einen Bordstein gerammt, hieß es, fahre aber einfach weiter.

Der Verdacht zunächst: Die Fahrerin ist alkoholisiert. Ein sofort herbeigeeilter Streifenwagen der Polizei hielt das Taxi an, und die Beamten sprachen mit der Fahrerin. Auf Nachfrage entgegnete diese, dass es ihr gut gehe und sie nur einen Krampf im Bein habe. Nach ein paar gezielten Fragen und einem Test stand für die Polizeibeamten jedoch fest, dass es sich um einen Schlaganfall handeln musste.

Ein hinzu gerufener Rettungswagen bestätigte dies. Die Fahrerin wurde daraufhin umgehend in ein Krankenhaus gefahren.

red