Steinewerfer treffen Pkw auf der A36 in Braunschweig

Am Mittwochmittag haben Unbekannte Steine von der Autobahnbrücke, Verlängerung der Leipziger Straße in Richtung Sternhaus Wolfenbüttel, geworfen. Laut Polizei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Demnach fuhr gegen 14.30 Uhr eine 24-jährige Fahrerin eines Audis unter der Brücke auf der A36 hindurch, als sie einen lauten Knall vernahm. In ihrem Panoramadach klaffte ein etwa 50 Zentimeter großes Loch. "Nur durch einen Zufall wurde sie durch die herabfallenden Steine nicht verletzt", heißt es im Polizeibericht.

Steinewerfer auf der A36: Polizei sucht Zeugen

Auch ein dahinter befindlicher Renault wurde durch die Steine im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe beschädigt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei bittet Zeugen, die am 26. Januar in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr auf der genannten Brücke Personen gesehen haben, sich telefonisch in der Polizeistation im Heidberg unter 0531 476 3615 zu melden.

red