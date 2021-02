Braunschweig. In einem Mehrfamilienhaus hatten mehrere Rauchmelder angeschlagen. Die Braunschweiger Einsatzkräfte kamen rechtzeitig und retteten eine Person.

Feuerwehr-Einsatz in Rüningen: Essen auf Herd und eingeschlafen

Hier war viel Glück im Spiel – und mehrere Rauchmelder. Am Mittwochabend wurden der Feuerwehr-Leitstelle mehrere ausgelöste Warnmelder in einem Mehrfamilienhaus in Rüningen gemeldet. Die Feuerwehr rückte sofort aus. Den Einsatzkräften zufolge roch es im Flur des Hauses verbrannt.

„Nach kurzer Erkundung ging ein Trupp unter Atemschutz umgehend in die verrauchte Wohnung vor“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Auf dem Sofa schlief eine Person. „Unverzüglich wurde diese Person aus der Wohnung geführt und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Bei der weiteren Erkundung der Wohnung, konnte ein Topf mit Essen, auf einem eingeschalteten Herd als Ursache für die Verrauchung festgestellt werden.“

Keine weiteren Verletzungen

Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung sofort und kontrollierten die Küche mit einer Wärmebildkamera. „Die Person wurde rettungsdienstlich behandelt musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden“, heißt es weiter.

Im Einsatz waren ein gemischter Löschzug von Süd- und Hauptwache sowie die Ortsfeuerwehr Leiferde mit insgesamt 25 Einsatzkräften sowie einem Rettungswagen. Der Einsatz waren nach rund einer Stunde beendet.

red