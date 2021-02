BS-Energy behebt Störung an zwei Heizkraftwerken

Das ist ein Alptraum, von dem gerade etliche Braunschweiger betroffen sind: Mitten im Schneesturm, wenn man es sich gerade drinnen warm und mollig machen will, fällt auch noch die Heizung aus. „Bei BS-Energy ist die Fernwärmeversorgung ausgefallen. Etliche Menschen bestellen bereits Heizungs-Notdienste“, melden uns Leser auf unseren Internetseiten.

Entstörungsdienst von BS-Energy bittet Kunden um Verständnis

Wie BS-Energy am Montag mitteilt, konnte die technischen Störungen von zwei Anlagen im Heizkraftwerk Mitte mittlerweile behoben werden. "Beide Anlagen sind zur Zeit wieder am Netz. Die Temperatur der Fernwärmeversorgung wurde damit wieder auf das Normalniveau angehoben. BS Energy arbeitet intensiv daran, trotz der aktuell schwierigen Witterung bei gleichzeitig hohem Wärmebedarf der Kunden die Versorgungssicherheit zu gewährleisten", heißt es in der Mittwilung.

Die Redaktion rief am Sonntag beim Störungsdienst von BS-Energy an, weil zunächst kein Sprecher des Unternehmens zu erreichen war.

Bandansage bei BS-Energy informierte über Versorgungsunterbrechung

Eine Mitteilung vom Band informierte die Anrufer und bestätigt die Hinweise: „Wir haben derzeit eine Versorgungsunterbrechung im Bereich der Wärmeversorgung und arbeiten daran, sie so schnell wie möglich zu beheben. Bitte haben Sie Verständnis“, hieß es am Sonntag.

Dann am frühen Sonntagabend die Mitteilung von BS-Energy: „Durch technische Störungen gleichzeitig an zwei Anlagen im Heizkraftwerk Mitte kam es heute Mittag zu einem Temperaturabfall im Fernwärmenetz in einzelnen Braunschweiger Stadtgebieten (Innenstadt und Flughafen).“ Sämtliche weitere technische Anlagen im Heizkraftwerk Mitte, sowie in den Heizwerken West und Süd liefen hingegen planmäßig. BS-Energy arbeite intensiv an der Behebung der technischen Störung und habe bereits die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

BS Energy bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten

Bei den gleichzeitigen Störungen handelt es sich laut BS-Energy-Sprecher Olaf Koschnitzki um den Ausfall einer Elektropumpe sowie ein Qualitätsproblem mit der eingesetzten Kohle. Dabei handele es sich um ein Nässeproblem. Koschnitzki: „Die Anlagen werden nunmehr sukzessive hochgefahren und wir gehen davon, dass das Problem mit dem Temperaturabfall wieder behoben ist.“

Der Bericht wird aktualisiert.

Mehr zum Wintersturm in der Region: