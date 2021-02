Das Impfzentrum Braunschweig öffnet am Mittwoch in der Stadthalle (Archivbild).

Corona-Impftermine am Mittwoch in Braunschweig finden statt

Vor dem Impfstart am Mittwoch im Impfzentrum in der Stadthalle gibt es Entwarnung: Alle vereinbarten Impftermine am Mittwoch können stattfinden! Dies bestätigte die Stadt Braunschweig unserer Zeitung auf Nachfrage. Zuvor hatte es die Nachricht gegeben, angekündigte Impfstofflieferungen des Landes Niedersachsen könnten witterungsbedingt nicht eintreffen.

Stadt Braunschweig: Für die bereits vereinbarten Termine ist ausreichend Impfstoff vorhanden

Die Stadt Braunschweig hat jedoch Vorsorge mit Impfstoffvorräten getroffen. „Deshalb können alle vereinbarten Impftermine in unserem Impfzentrum eingehalten werden“, erklärte Stadtsprecher Adrian Foitzik. Für die bereits vereinbarten Termine sei ausreichend Impfstoff vorhanden. Am Mittwoch ist demnach eine sogenannte Impfstraße geöffnet. 160 Menschen werden an diesem Tag in der Stadthalle gegen Covid-19 geimpft. Demnächst sollen dann weitere Impfstraßen eröffnet werden.

Zuvor hatte das niedersächsische Gesundheitsministerium Impfstofflieferungen an Impfzentren im Land wegen des Wintereinbruch laut einer Mitteilung abgesagt: „Aufgrund der weiterhin extremen Witterungsbedingungen auf vielen niedersächsischen Straßen mussten entgegen der ursprünglichen Planung auch die für Dienstag geplanten Impfstofflieferungen an die Impfzentren abgesagt werden.“

Insgesamt 20 Impfzentren in Niedersachsen sind vom witterungsbedingten Ausfall der Lieferungen betroffen

Betroffen waren am Dienstag 20 Impfzentren: neben Braunschweig noch Cloppenburg, Diepholz, Lingen (Emsland), Göttingen, Landkreis Göttingen, Grafschaft Bentheim, Hameln-Pyrmont, Region Hannover, Helmstedt, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück, Osnabrück Land, Peine, Salzgitter, Schaumburg, Vechta und Wolfenbüttel.

Die Lieferungen sollten „so schnell wie möglich nachgeholt werden, um die Auswirkungen für die Niedersächsinnen und Niedersachsen, die in den nächsten Tagen einen Termin für eine Impfung haben, so gering wie möglich zu halten“.