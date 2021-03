Awo Braunschweig – Start Guide hilft bei beruflicher Integration

Start Guide ist in Braunschweig Gerrit Dolle.

Braunschweig. Damit Menschen mit Fluchthintergrund in Braunschweig auch beruflich Fuß fassen, gibt es bei der Awo nun einen Start Guide.

Der Bezirksverband Braunschweig der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist seit Jahresbeginn Träger des neuen Projekts „Start Guide“. Mit dieser Maßnahme, die vorgesehene Laufzeit beträgt 24 Monate, wird die berufliche Integration von Menschen mit Fluchthintergrund, Fach- und Nachwuchskräften aus Drittstaaten sowie EU-Bürgern gefördert, heißt es in einer Mitteilung der Awo.

Die Berater begleiten Einstellungsprozesse

Die „Start Guides“ haben demnach die Aufgabe, Unternehmen und Zugewanderte bei der Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen. Sie begleiten, so heißt es in der Mitteilung weiter, Einstellungsprozesse und unterstützen bei der nachhaltigen Sicherung von Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnissen.

Das neue Programm schreibe im Sinne einer nachhaltigen Wirkung den Handlungsansatz der bisherigen Maßnahme „Überbetriebliche Integrationsmoderatoren“, an dem unser Verband als Träger ebenfalls bereits beteiligt war, fort.

Begleiter helfen niedersachsenweit in enger Abstimmung mit zahlreichen Kooperationspartnern wie Arbeitsagenturen, Jobcentern, Arbeitgeberverbänden, Innungen, Gewerkschaften, Migrantenorganisationen und vielen mehr bei der Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern, meldet die Awo. Mittels „Akquise und Matching“ würden interessierte Arbeitgeber mit passenden Einwanderern in Verbindung gebracht.

Der Berater hat gute Netzwerkkenntnisse

Hierbei ziehe der Start Guide mittels seiner Netzwerkkenntnisse bei Bedarf Sprachmittler, ehrenamtliche Unterstützer oder auch fachkundige Dritte mit spezifischen Beratungskenntnissen hinzu. Auch die Förderung der sozialen Integration der Einwanderer nehme eine wichtige Rolle ein. Ratsuchende, denen häufig ein Netzwerk für relevante Kontakte fehle, würden bei der Integration in die Gesellschaft unterstützt, zum Beispiel durch Anbindung an Vereine, an Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportvereine sowie andere Beratungsstellen.

Landesweit gibt es 23 solcher Projekte

Für landesweit insgesamt 23 regionale Start Guide-Projekte sowie ein unterstützendes Koordinierungsprojekt stelle das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung für einen Zeitraum von jeweils 24 Monaten drei Millionen Euro zur Verfügung. Der Start Guide Braunschweig werde darüber hinaus aus Mitteln der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung sowie Eigenmitteln des Trägers gefördert.

Als Berater ist Gerrit Dolle tätig. Er sei unter anderem auch im Vorgängerprojekt „Integrationsmoderator“ aktiv gewesen. Kontakt: (0531) 48035622; E-Mail: gerrit.dolle@awo.bs.de

red