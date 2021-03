Diebe stehlen in Querum einen VW T6

Braunschweig. Diebe haben in der Nacht zu Montag in Querum einen T6 gestohlen und aus einem anderen das Radio-Navigationssystem gestohlen.

Ein VW T6 ist in Querum gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, stellte ein 37-jähriger Braunschweiger am Montagmorgen fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr in der Hofeinfahrt stand. Der Mann hatte seinen Wagen am Vorabend dort geparkt. Es handelte sich nach Polizeiangaben um einen blauen VW-Multivan.

Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt

Kurz darauf wurde bekannt, dass in der Nähe des Tatortes aus einem weiteren T6 das Kombiinstrument gestohlen worden war. Die 42-jährige Besitzerin hatte den Wagen ebenfalls am Vortag vor dem Haus abgestellt, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Polizei prüfe nun, ob es einen Tatzusammenhang gibt.

red