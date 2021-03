Markurth fordert: Werden Sie Teil des Braunschweiger Netzwerks

„Werden Sie Teil des Braunschweiger Netzwerks“. Mit diesen Worten ruft die Stadt Ärzte, Apotheken, medizinische Einrichtungen und gewerbliche Betriebe auf, für die Braunschweiger Kapazitäten für Antigen-Schnelltests (PoC) zu schaffen. Weitere Öffnungen seien gemäß des Beschlusses des Bundes und der Länder gerade im Einzelhandel und der Gastronomie an das Vorliegen negativer Testergebnisse gebunden, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Markurth begrüßt die Ankündigung von Unternehmen, Zentren aufzubauen

Finanziert werden solle für jeden Bürger im Rahmen der Verfügbarkeit der Testkapazitäten mindestens ein kostenloser Schnelltest pro Woche. Daher sei es jetzt dringend nötig, auch im Sinne des „Braunschweiger Wegs“ schnell für Braunschweig entsprechende Kapazitäten zu schaffen, sagte Oberbürgermeister Ulrich Markurth.

Markurth begrüßte die ersten Ankündigungen von Unternehmern, Schnelltestzentren aufzubauen. Ein Rahmenvertrag zwischen Apotheken und Land sei bereits geschlossen worden, acht Apotheken in Braunschweig hätten signalisiert, entsprechende Angebote vorzubereiten. Die Stadtverwaltung werde eine Adressliste unter www.braunschweig.de/corona-schnelltests einstellen. Zudem gebe es Arztpraxen, in denen Schnelltests möglich seien, die über die Seite der Ärztekammer Niedersachsen – www.arztauskunft-niedersachsen.de/ases-kvn/ – gesucht werden könnten.

Auch die privaten Testcenter, die beabsichtigen, künftig ebenfalls kostenlose Tests anzubieten, dazu zählen Löwen-Fitness in der Marienberger Straße und das Corona Schnelltest Center in der Varrentrappstraße, seien auf der städtischen Internetseite gelistet.

In Schulen plant das Land regelmäßige Laientests

Grundsätzlich seien im Rahmen der Bund-Länder-Beschlüsse auch Unternehmen aufgerufen, Testangebote für die Mitarbeiterschaft aufzubauen. In den Schulen plane das Land regelmäßige Laientests für Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler. Für das Personal in den Kitas hätten Stadt und ASB zudem bereits ein Schnelltestzentrum etabliert.

„Ich bin sicher, die privaten Angebote werden in den kommenden Wochen deutlich ausgeweitet“, sagte Markurth und sichert schnelle Genehmigungen zu. „Wir wollen eine Rückkehr zur Normalität, so weit wie möglich. Dann werden auch regelmäßige Schnelltests zu unserem Alltag gehören. Es wird ganz normal werden, dass diese an vielen Stellen verfügbar sind.“

Damit die Kosten erstattet werden können, müsse die Stadtverwaltung die Anbieter formal beauftragen, erläuterte Krisenstabsleiterin Christine Arbogast.

Die Anforderungen sowie ein Mustervertrag würden ebenfalls auf der Homepage der Stadt Braunschweig eingestellt. Mit der vertraglichen Regelung werde zum einen für die Anbieter möglich, die Tests abzurechnen, zum anderen erhielten die Bürgerinnen und Bürger verbindliche Bescheinigungen der negativen Testergebnisse, so dass sie diese quasi als „Eintrittskarte“ beim Besuch von Einrichtungen, Gastronomie oder Geschäften verwenden könnten.

Die Rolle der Stadt sei eine koordinierende

Die Rolle der Stadtverwaltung sei beim Aufbau von Testkapazitäten eine koordinierende und vermittelnde, erläuterte Arbogast. Anders als beim Thema Impfen habe die Stadt nicht den Auftrag von Bund und Land, selbst Testeinrichtungen zu betreiben.

Gleichwohl werde die Stadt Braunschweig gemeinsam mit den Hilfsorganisationen im Bevölkerungsschutz Braunschweig (ASB, DRK, JUH, MHD) voraussichtlich ab Montag eine mobile Teststation auf dem St.-Nikolai-Platz hinter dem Schloss an den Start bringen. Dort werden etwa 100 PoC-Testungen täglich von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr angeboten. Der Link zu den Terminbuchungen findet man ebenfalls über www.braunschweig.de/corona-schnelltests.

„Das ist ein erstes, ergänzendes Angebot, das wir als Stadt mit den Hilfsorganisationen machen. Damit setzen wir den symbolischen Startschuss in der Stadtgesellschaft für die Schaffung von flächendeckenden Kapazitäten“, sagte Markurth.

Er bitte um Verständnis, dass eine Buchung nur online möglich sei. Die Freiwilligenagentur unterstützt bei Bedarf bei der Online-Buchung – montags und mittwochs in der Zeit von 10 bis 13 Uhr unter (0531) 4811020.

Markurth kündigte an, dass es derzeit zudem Gespräche mit mehreren großen Anbietern gebe, die Angebote in Braunschweig etablieren möchten. Wenn sich dies konkretisiere, würde die Stadt entsprechende Aufträge erteilen. Neben den Informationen im Internet und den notwendigen Unterlagen können sich interessierte Betriebe bei Fragen auch an das Gesundheitsamt der Stadt Braunschweig (hygienekonzepte@braunschweig.de) wenden.

red