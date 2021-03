Braunschweig. Bei dem Feuerwehreinsatz am Freitagabend in der Tunicastraße wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr musste aber Gasflaschen bergen.

In einer Werkstatt nahe der Braunschweiger Hauptfeuerwache war ein Feuer ausgebrochen.

Brand in Braunschweig – Flammen schlagen durch das Dach

Zu einem Brand in der Tunicastraße rückte die Braunschweiger Feuerwehr am Freitagabend aus. Als die Wehrleute gegen 19.20 Uhr an der Folierwerkstatt etwa 100 Meter entfernt von der Hauptfeuerwache eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus der leichten Dachkonstruktion. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Allerdings befanden sich in der Werkstatt mehrere Gasflaschen, die der Einsatztrupp aber unversehrt bergen konnte und anschließend im Freien herunterkühlte. Außerdem stand in dem brennenden Gebäude ein zur Beklebung bereitgestellter Lieferwagen, auf den die Flammen überzugreifen drohten.

Brandursache unklar – Kripo ermittelt

Die Feuerwehr fand Gasflaschen in der brennenden Werkstatt. Foto: Jörg Koglin

Die Feuerwehr löschte den Brand über den Hof in der Tunicastraße sowie über den stark befahrenen Wendenring. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr der Brandausbreitung entschloss sich der Einsatzleiter, einen weiteren Löschzug der Südwache hinzuzuziehen. Der konnte den Einsatz aber auf der Anfahrt wieder abbrechen, da die Löschmaßnahmen bereits Wirkung zeigten und die Flammen laut Feuerwehr relativ schnell unter Kontrolle waren. Die Brandursache ist noch unklar. Noch während der Aufräumarbeiten der Feuerwehr übernahm die Kriminalpolizei die Brandursachenermittlung.

feu