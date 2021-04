Spürhund entdeckt Cannabis in Braunschweiger Wohnung

Foto: Pixabay / oh / Symbolfoto

Die Braunschweiger Polizei meldet einen Cannabis-Fund in einer Braunschweiger Wohnung.

Braunschweig. Ein Rauschgift-Spürhund hat am Montag in einer Wohnung in der Innenstadt eine „nicht geringe Menge Cannabis“ aufgespürt.