Jugendlicher in Braunschweig nach illegaler Einreise erwischt

Braunschweig. Zweimal wurde ein Jugendlicher bereits von Beamten in die Niederlande zurückgeschickt, nun wurde er in Braunschweig in einem Zug aufgegriffen.

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Marokko wurde am Samstagabend beim Schwarzfahren in einer Zugtoilette am Bahnhof in Braunschweig erwischt. Wie die Bundespolizei berichtet, habe sich dann herausgestellt, dass gegen den Jugendlichen eine Wiedereinreisesperre bis April 2023 bestehe.

Erstmals wurde der Jugendliche im Oktober 2020 abgeschoben

Im Oktober 2020 sei er in die Niederlande abgeschoben worden, am Freitag hätten ihn Beamte bei der versuchten Wiedereinreise in Kleve erwischt und ihn erneut in die Niederlande zurückgeschickt. Am Samstag hätten Beamte den 16-Jährigen in Braunschweig ins Polizeigewahrsam gebracht, nun werde er dem Haftrichter vorgeführt.

red