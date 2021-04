Das Städtische Klinikum Braunschweig weist darauf hin: „Die Intensivkapazitäten in der Region sind zunehmend ausgeschöpft beziehungsweise überschritten. Für die Region errechnet sich schon jetzt eine 7-Tage-Inzidenz von 159,5 (zwischen 82,2 in Goslar bis 325,1 in Salzgitter), Tendenz stark ansteigend.