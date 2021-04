Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie will der Bundestag einheitliche Regeln beschließen. Wie steht der Braunschweiger Bundestagsabgeordnete Carsten Müller (CDU, links oben) dazu? Und was sagen - mit Blick auf die Bundestagswahl im September - die anderen Braunschweiger Direktkandidaten? Neben Müller, der erneut antritt, sind dies in alphabetischer Reihenfolge Margaux Erdmann (Grüne, rechts oben), der Landtagsabgeordnete Christos Pantazis (SPD, links unten) und Alper Özgür (Linke, rechts unten).