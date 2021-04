BS-Rüningen: Sperrmüllhaufen brennt - Autos in Flammen

Ein Sperrmüllhaufen ist am Mittwoch gegen 4.20 Uhr in der Straße Kamp in Rüningen in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, brannten zwei abgestellte Autos sowie ein Holzzaun und zwei Mülltonnen. „Drei Fensterscheiben des nahe gelegenen Hauses wurden durch die Hitzeeinwirkungen geschädigt“, informiert Dirk Oppermann von der Polizeiinspektion Braunschweig. Verletzt wurde niemand.

Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Rüningen.

