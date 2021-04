Es folgt schon der nächste AfD-Parteitag in Braunschweig

Demonstranten gegen den AfD-Aufstellungsparteitag im Dezember 2020 stehen in Sichtweite der Millenium-Halle der Polizei gegenüber.

Braunschweig. Am 15. Mai ist es wieder so weit. Diesmal proben Kreisverbände der AfD den Aufstand gegen den Landesvorstand – alles wieder in Braunschweig.