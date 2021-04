Biontech-Impfstoff könnte bald Zulassung für Kinder bekommen

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech könnte nach Angaben von Unternehmenschef Ugur Sahin schon in wenigen Wochen für Kinder einsatzbereit sein und damit sehr viel früher als erwartet. of the Pfizer-BioNTech vaccine and the headquarters of Pfizer and BioNtech