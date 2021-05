Braunschweig. In der ehemaligen Real-Markthalle an der Otto-von-Guericke-Straße läuft noch der Umbau. Weitere Beschäftigte wurden eingestellt.

Die Real-Markthalle an der Otto-von-Guericke-Straße hatte am 23. April letztmalig geöffnet.

Globus eröffnet in Braunschweig am 10. Mai

Die bisherige Real-Markthalle an der Otto-von-Guericke-Straße ist Geschichte – der Umbau läuft auf Hochtouren. Wie Globus mitteilt, wird der neue Markt am Montag, 10. Mai, um 7 Uhr eröffnet. „Die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen ist fantastisch“, wird Giovanni Rizzo, der künftige Geschäftsleiter, in einer Pressemitteilung zitiert. „Überall ist die Vorfreude zu spüren und der Umbau in Gemeinschaftsleistung schweißt von Anfang an zusammen.“

Aufgrund der neuwertigen Gebäudestruktur und Ausstattung sei in Braunschweig die Umflaggung von Real zu Globus innerhalb von nur zwei Wochen möglich. In der ersten Umbau-Woche habe Globus vor allem die eigene IT-Infrastruktur aufgebaut, so Rizzo. Zudem werde man die Bedientheken baulich leicht anpassen. Die ehemaligen Real-Mitarbeiter könnten sich unterdessen mit ihren neuen Globus-Kollegen und dem Unternehmen vertraut machen. „Sie erhalten umfangreiche, mehrtägige Schulungen“, sagt Rizzo. „Als Familienunternehmen leben wir ganz besondere Werte, die wir natürlich auch von Anfang an leben und weitergeben möchten.“

Globus übernimmt eigenen Angaben zufolge alle der rund 270 Beschäftigten. Durch weitere Einstellungen habe sich die Mitarbeiterzahl sogar auf rund 280 erhöht.

Jetzt werden die Waren eingeräumt

Auch die vorhandene Regalierung im Markt werde übernommen. Sie werde abgebaut und nach Globus-Planung wieder aufgestellt. Nun gehe es in den Endspurt: „Die kommenden Tage sind von der Warenverräumung geprägt, auch das übernehmen die ehemaligen Real- und damit neuen Globus-Mitarbeiter von Anfang an selbst. Beratung hat bei Globus einen hohen Stellenwert. Uns ist es daher wichtig, dass unsere Mitarbeiter nach der Umstrukturierung genau wissen, welches Produkt wo zu finden ist. Und das geht am besten, wenn man direkt mit anpackt“, so Giovanni Rizzo.

