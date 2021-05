St. Leonhard – Haltepunkte in Braunschweig werden verlegt

Grund für die Bauarbeiten ist die Installation von „Dynamischen Fahrgastanzeigern“ (DFI). Betroffen von den Bauarbeiten sind außerdem die Buslinien 411, 412, 419 und 436, teilt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) mit.

Ersatzhalt auf der anderen Straßenseite

So müsse mit Betriebsbeginn am Donnerstag, 6. Mai, zunächst die östliche Bahn- und Bushaltestelle der Linien 4 und 412 in Fahrtrichtung Magniviertel und Innenstadt verlegt werden: Voraussichtlich bis Donnerstag, 13. Mai, befinde sich der Ersatzhalt dann auf der anderen Straßenseite der Ringkreuzung in Höhe der Tanzschule.

Ab Montag, 10. Mai, wird dann laut BSVG auch die gegenüberliegende Haltestelle, an der die Tramlinien 4 und 5 sowie die Buslinie 412 in Fahrtrichtung „Marienstift“ beziehungsweise „Hauptbahnhof“ halten, verlegt. Der Ersatzhalt befinde sich bis einschließlich Montag, 17. Mai, vor der Einmündung zur Gerstäckerstraße. Im gleichen Zeitraum werde die Haltestelle für die Buslinien 411, 419 und 436 vor die Kreuzung Leonhardstraße zurückverlegt.

Fahrgäste sollten die Änderungen beim Umsteigen berücksichtigen

Die Fahrgäste werden gebeten, diese Verlegungen bei möglichen Umstiegen an der Haltestelle „St. Leonhard (Stadthalle)“ einzuplanen, da die Fahrtzeiten von Bus und Tram wegen der kurzzeitigen Verlegungen nicht verändert werden.

red