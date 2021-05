Braunschweiger Autobahnpolizei stellt Autodiebin auf der A2

In der Nacht zum Donnerstag haben Zivilfahnder der Autobahnpolizei Braunschweig eine Autodiebin gestellt. Die Beamten wollten die Fahrerin eines Audi Q5 auf der A2 kontrollieren. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Braunschweig hervor. An der Anschlussstelle Rennau missachtete die Fahrerin die Anhaltezeichen und flüchtete mit 225 Stundenkilometern in Richtung Osten. „In Helmstedt verließ der Q5 die Autobahn, fuhr jedoch sofort wieder auf und setzte die Flucht nun in Richtung Westen fort“, berichtet die Polizei.

Lesen Sie auch:

Fahrerin ließ sich festnehmen

Als es der 38-jährigen Fahrerin nicht gelang, die Polizei abzuschütteln, schaltete sie die Warnblinkanlage ein, hielt an und ließ sich festnehmen. Der Audi wurde kurz zuvor in Celle gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Sie wurde festgenommen.

red