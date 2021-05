Farbschmierereien an Braunschweiger KZ-Gedenkstätte Schillstraße

Auf die KZ-Gedenkstätte Schillstraße ist in der Nacht zu Samstag ein Farb-Anschlag verübt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach haben bislang Unbekannte die Gedenkstätte in der Schillstraße mit Farbe beschmiert. Das Datum dürfte nicht zufällig gewählt gewesen sein, da am 8. Mai der „Tag der Befreiung“ gefeiert wird. An diesem Tag hatte im Jahr 1945 die Wehrmacht bedingungslos kapituliert.

Staatsschutz vor Ort, Farbe soll schnellstmöglich weg

Wie die Polizei berichtet, stellten Beamte am Samstagmorgen fest, dass Unbekannte die Gedenkstätte mit roter Farbe beschmiert hatten. Der Kriminaldauerdienst, sowie der Staatsschutz, waren vor Ort und sicherten Spuren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig und den Verantwortlichen der Gedenkstätte soll schnellstmöglich die Entfernung der Farbe erfolgen. ots/eng

Mehr zum Thema

Stilles Holocaust-Gedenken am jüdischen Gedenkstein in Schöningen

Neonazis wollen vor Braunschweiger Synagoge aufmarschieren

Gedenken in Braunschweig- „Der 8. Mai muss ein Feiertag werden“

Schilldenkmal in Braunschweig – jahrelang umstritten