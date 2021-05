Alle 363 Stolpersteine in Braunschweig geputzt

Braunschweig. Bei der Aktion in Braunschweig legten die Beteiligten Blumen oder Informationsmaterial an den Steinen nieder und informierten über die Opfer.

Auch am Samstag, 8. Mai, legten Beteiligte an der Aktion Blumen neben den Stolpersteinen ab, wie hier bei Verlegung von Stolpersteinen am 30. Juni 2020

Anlässlich des 76. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs haben der Zusammenschluss von Kulturschaffenden „Die Vielen“, das Nexus und das Bündnis gegen Rechts gemeinsam mit vielen anderen Organisationen, Vereinen, Initiativen, Parteien und engagierten Bürgerinnen und Bürgern am Samstag sämtliche Stolpersteine von Braunschweig geputzt. Die Gruppen hätten damit laut Mitteilung „ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Solidarität“, setzen wollen.

Blumen, Flyer und Social Media-Aktion zu Ehren der Opfer des NS-Regimes auf den Stolpersteinen

Die Beteiligten seien im Anschluss an die Gedenkfeier des Bündnisses gegen Rechts an der Gedenkstätte Schillstraße zu den im gesamten Stadtgebiet verteilten Stolpersteinen gezogen. In den Sozialen Medien sei die Putzaktion dokumentiert worden: Teilweise wurden die Hintergrundinformationen zu den Opfern der NS-Verbrechen vorgelesen, die Stolpersteine mit Blumen geschmückt oder Informationsmaterial an den Steinen hinterlegt. Generations- und Institutionsübergreifend hätten alle Beteiligten das Ziel gehabt, der Opfer des NS-Regimes zu gedenken.

Die Oberbürgermeisterkandidatin Tatjana Schneider (Grüne), die IG Metalljugend, die grüne Jugend Braunschweig, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig Uwe Lietzau und weitere Polizeibeamte, die VVN BDA, die Falken Braunschweig und viele andere Initiativen seien dem Aufruf des Bündnisses gegen Rechts, des Nexus und der „Vielen“ gefolgt.

red