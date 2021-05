21-Jähriger verletzt Wachmann auf Braunschweiger Bahnhof schwer

Braunschweig. Ein 57-jähriger Sicherheitsmitarbeiter der Bahn ist von einem Mann so schwer verletzt worden, dass ihm der Verlust des Augenlichts droht.

Ein 21-Jähriger hat am Montagabend auf zwei Sicherheitsmitarbeiter – 52 und 57 Jahre alt – der Deutschen Bahn eingeprügelt. Das berichtet die Bundespolizei. Wie die Beamten melden, wurde der 57-Jährige in die Medizinische Hochschule nach Hannover gebracht, weil der Verlust des Augenlichts droht.

Der junge Mann trug keinen Mund-Nasen-Schutz

Der 21-jährige Mann habe sich ohne Mund-Nasen-Bedeckung im Hauptbahnhof aufgehalten und mehrfach junge Frauen belästigt. Er sei wiederholt von den Sicherheitsmitarbeitern ermahnt worden. „Immer wieder setzte er anschließend die Maske ab und sprach erneut Frauen an. Dann erteilten die Sicherheitsmitarbeiter ein Hausverbot und wollten den 21-Jährigen aus dem Bahnhof geleiten. Da rastete der Mann aus und attackierte die Mitarbeiter mit Faustschlägen ins Gesicht. Dem 52-Jährigen biss er sogar in den Kopf“, heißt es in dem Bericht weiter.

Der 21-Jährige schlug mit den Fäusten in die Gesichter der Sicherheitsmitarbeiter

Bundespolizisten hätten den Mann festgenommen, die Entnahme einer Blutprobe sei veranlasst worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen habe der Mann gehen können. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung ein.

