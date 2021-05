Eintracht Braunschweig: Blau-gelbes Spalier vor dem Heimspiel

Braunschweig. Der Verein bittet die Fans um Unterstützung. Am Sonntag tritt die Mannschaft gegen die Würzburger Kickers an. Gelingt der Klassenerhalt?

Nur noch zwei Spiele liegen vor Eintracht Braunschweig – und noch ist der Klassenerhalt machbar. Am Sonntag spielen die Zweitliga-Fußballer im heimischen Stadion gegen die Würzburger Kickers. Ein leichtes Spiel? Zwar steht die Mannschaft bereits als Absteiger fest, aber das muss nicht heißen, dass sich die Franken kampflos geschlagen geben.

Um den Spielern jeden erdenklichen Rückenwind zu geben, bittet der Verein jetzt die Fans um Unterstützung: Bei der Ankunft am Stadion soll die Mannschaft mit einem Spalier empfangen werden. „Zweimal in dieser Saison, gegen Osnabrück mit einem Autokorso und gegen Düsseldorf mit einem Spalier, habt Ihr die Mannschaft bei der Abfahrt zu Auswärtsspielen auf den Weg gebracht“, heißt es in dem Aufruf. „Zweimal hat es Glück gebracht. Ein grandioser Sieg und ein ganz wichtiges Unentschieden waren die Ausbeute. Wir verlangen von unseren Jungs, dass sie alles für den Klassenerhalt geben. Dasselbe sollten wir auch tun.“

Mannschaftsbus kommt zwischen 13.45 und 14.15 Uhr

Das Spalier soll möglichst vom Real-Markt an der Hamburger Straße bis zum Stadion reichen. Der Mannschaftsbus werde am Sonntag zwischen 13.45 und 14.15 Uhr, aus Richtung Stadt über die Hamburger Straße kommend, am Stadion eintreffen. Der Verein weist darauf hin, dass keine Extra-Parkplätze zur Verfügung stehen.

„Wer kann, kommt am besten mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Es ist auch nicht nötig, gleich direkt zum Stadion zu kommen, Ihr könnt Euch auch gleich weiter vorn am Gesundheitsamt oder der Shell-Tankstelle einen Platz suchen. Es werden Fanordner der Fanabteilung auf Fahrrädern im Einsatz sein, die Euch bei der Aufstellung behilflich sind.“

„Die Mannschaft für uns und wir für die Mannschaft!“

Wichtig: Die Corona-Abstandsregeln gelten weiterhin. „Kommt zahlreich herbei und tragt die blaugelben Farben“, so der Appell des Vereins. „Zeigt unseren Jungs, dass Braunschweig und die Region hinter ihnen stehen und feuert sie an für den Klassenerhalt. Die Fanabteilung und die Fanbeauftragten freuen sich jetzt schon darauf, Euch am Sonntag zu sehen. Die Mannschaft für uns und wir für die Mannschaft!“

