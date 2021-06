Wo sind Braunschweigs schönste Biergärten?

Die Gastronomie ist wieder voll am Start – mit Abstand und Kontaktdatenerfassung, ohne Testpflicht.

Wohin man auch blickt: In fast allen Restaurants und Cafés sind die Außenplätze seit einigen Tagen voll belegt. Die Sehnsucht ist riesig, endlich wieder draußen zu sitzen, ein Eis oder Spargel zu essen, Cappuccino und Bier zu genießen. Dank der geringen Zahl an Neuinfektionen gibt es zurzeit keine Testpflicht mehr, und auch die Beschränkung der Gästezahl ist gefallen.

Was natürlich weiterhin gilt: Abstand und Kontaktdatenerfassung. Vom gemütlichen Sitzen, Klönen und Schlemmen hält das aber keineswegs ab. Die Braunschweiger Gastronomen freuen sich riesig, dass sie wieder Gäste empfangen dürfen. Und die Gäste sind einfach nur dankbar für das neue alte Lebensgefühl: Leichtigkeit, ein Hauch von Sorglosigkeit, Geselligkeit.

Schicken Sie uns Ihre Empfehlungen

All das lässt sich im Sommer besonders in den Biergärten erleben. Braunschweig hat davon eine ganze Menge zu bieten. Welche sind Ihre Favoriten? Wo gibt’s das angenehmste Ambiente, die schönsten Bäume, die leckersten Speisen und die coolsten Getränke? Wir freuen uns auf Ihre Empfehlungen mit kurzer Begründung an: redaktion.bs@funkemedien.de

