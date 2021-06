Braunschweig. Das Feuer brach in der Nacht zu Sonntag aus. Ein ehemaliger Drogeriemarkt stand komplett in Flammen. Das Löschwasser wurde aus dem Ölpersee geholt.

Das Feuer ist einem ehemaligen Drogeriemarkt in der Ladenzeile am Ligusterweg ausgebrochen.

Feuerwehreinsatz Großbrand in der Ladenzeile am Schwarzen Berg in Braunschweig

In der Ladenzeile am Ligusterweg am Schwarzen Berg ist in der Nacht Sonntag ein großes Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr kurz nach 2 Uhr mitteilte, stand ein ehemaliger Drogeriemarkt komplett in Flammen – es handelte sich zuletzt um das Lager eines Coronatestzentrum. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Die Flachdach-Konstruktion flammte immer wieder auf. Das Löschwasser wurde über eine lange Wegstrecke aus dem Ölpersee gefördert.

Lager eines Coronatestzentrums in Flammen: Laut Polizei keine Verletzten

Die Berufsfeuerwehr und zahlreiche Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Ein Überschlagen der Flammen auf die angrenzenden Geschäfte in der Ladenzeile konnte vermutlich verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand nach ersten Erkenntnissen niemand: „Wir gehen nicht davon aus, dass sich jemand in dem Gebäude befand“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen auf Nachfrage. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Über die Warnapp Nina wurde mitgeteilt, dass Anwohner in einem größeren Umkreis aufgrund der starken Rauch- und Geruchsbelästigung ihre Fenster schließen sollten.

Großbrand in der Ladenzeile am Schwarzen Berg in Braunschweig Großbrand in der Ladenzeile am Schwarzen Berg in Braunschweig Das Feuer ist einem ehemaligen Drogeriemarkt in der Ladenzeile am Ligusterweg ausgebrochen. Foto: Jörg Koglin

