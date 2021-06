Klinikum Braunschweig, Marienstift und HEH lockern Besuchsverbot

Das in der Corona-Krise eingeführte generelle Besuchsverbot im Klinikum Braunschweig wird gelockert. Ab Donnerstag, 1. Juli, so das Klinikum, seien im Zeitraum von 12 bis 18 Uhr Besuche im eingeschränkten Maße wieder möglich. Es könne eine Person pro Patientin oder Patient für maximal 30 Minuten täglich zu Besuch kommen; auf den Intensivstationen, in der Geburtshilfe, in der Kinderklinik und für Palliativpatienten nach Absprache.

Durch den Einsatz der Luca-App entfalle das Ausfüllen der Kontaktdaten-Formulare. Besucher, die kein Smartphone besitzen, würden händisch registriert. Es bestehe weiterhin Maskenpflicht. Die Testpflicht entfalle. Personen, die Symptome einer Covid-19-Infektion haben, dürfen das Krankenhaus nicht betreten. Minderjährige dürfen vorerst nicht als Besucher ins Krankenhaus.

Marienstift passt Zeiten an

Im Krankenhaus Marienstift in Braunschweig sei ab Donnerstag unter Auflagen täglich von 14 bis 18 Uhr (auch am Wochenende) möglich, dass pro Tag jeweils ein Angehöriger einen Patienten für maximal eine Stunde besucht. Weiterhin können Besucher, die auf Hilfe angewiesen sind, eine Begleitperson mitbringen und sich dann zu zweit für maximal eine Stunde bei einem Patienten aufhalten.

Voraussetzung dafür sei, dass die Besucher/Begleitpersonen einen Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder über einen extern durchgeführten negativen Corona-Test (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) verfügen. Die Kontaktdaten werden per Fragebogen oder digital per Luca-App erfasst. Weitere Informationen unter www.krankenhaus-marienstift.de unter dem Reiter „News“.

Auch HEH hebt Besucherverbot auf

Auch die Stiftung Herzogin Elisabeth Hospital hebe im Zuge der abgeschlossenen Corona-Impfungen im HEH und der aktuell niedrigen Inzidenzzahlen ihr Besuchsverbot ab auf. Ab Donnerstag sei es Patienten möglich, täglich 14 bis 18 Uhr (dies gilt auch am Wochenende), pro Tag jeweils einen Angehörigen für eine Stunde zu empfangen. Voraussetzung dafür sind die gleichen wie im Marienstift. Die Kontaktdaten werden Luca-App erfasst. Weitere Informationen zu den aktuell geltenden Regeln unter www.heh-bs.de.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Die Corona-Zahlen sinken in unserer Region und bundesweit. Deshalb gibt es eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen. Was ab Montag, 31. Mai, gilt, lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de