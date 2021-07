AfD versammelte sich auf Braunschweiger Schlossplatz

In Anschluss an einen Infostand der Alternative für Deutschland (AfD) in Braunschweig haben sich Anhänger der Partei am frühen Freitagabend, 2. Juli, zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Schlossplatz in Braunschweig zu einer Kundgebung versammelt. Hieran nahmen laut Polizei etwa 40 Personen teil. Im Rahmen eines spontanen Gegenprotests hätten sich ebenfalls auf dem Schlossplatz rund 120 Menschen versammelt. Die Polizei sei den gesamten Nachmittag bis in den Abend vor Ort gewesen. Es sei zu keinen nennenswerten Störungen beider Versammlungen gekommen. Morgen, am Samstag, 3. Juli, und Sonntag, 4. Juli, findet der Landesparteitag der AfD Niedersachsen in der Braunschweiger Milleniumhalle statt. Auch hierzu sind Gegendemonstrationen angekündigt.

red

