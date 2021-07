Zusätzliche Sommerferien-Schwimmkurse im Sportbad Heidberg

Angesichts der monatelangen Schließung aller Schwimmbäder besteht nach wie vor und wohl auch noch für lange Zeit extremer Nachholbedarf an Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche. Die Wartelisten sind enorm lang, wie die Stadtbad GmbH mitteilt: „Ganze Jahrgänge hatten bislang nicht die Möglichkeit, die sichere Fortbewegung im Wasser zu erlernen.“

Zur Wiedereröffnung der Bäder im Juni hatte die Stadtbad GmbH bereits zugunsten von Schwimmkursen weniger sicherheitsrelevante Kurse wie Aquafitness größtenteils ausgesetzt. Doch das reiche noch nicht, sagt Geschäftsführer Tobias Groß. Deswegen werden nun auch in den Sommerferien Schwimmkurse angesetzt. „Für uns war klar, dass wir diese große Aufgabe personell nicht allein stemmen können“, so Groß. „Aus diesem Gedanken heraus ist eine Kooperation mit den Braunschweiger Schwimmvereinen und dem Kreisschwimmverband entstanden.“

Kein öffentlicher Badebetrieb im Heidbergbad

Im Sportbad Heidberg bieten nun sowohl Stadtbad GmbH als auch die Schwimm-Start-Gemeinschaft Braunschweig (SSG) mit ihren Stammvereinen BSV Ölper 2000, PSV Braunschweig und SG Blau-Gold zwischen dem 22. Juli und 1. September jeweils montags bis freitags zwischen 9 und 20 Uhr zusätzliche Schwimmkurse an.

In dieser Zeit werde im gesamten Bad kein öffentlicher Badebetrieb angeboten. „Die Gäste des Heidbergbades werden gebeten, auf die übrigen Bäder auszuweichen“, sagt Groß. Insbesondere die Freibäder Raffteich und Bürgerpark stellen mit ihren 50-Meter-Bahnen zu gewissen Zeiten geeignete Alternativen dar.

Die Kurse der Stadtbad GmbH sind ab sofort im Onlineshop unter shop.stadtbad-bs.de buchbar. Die Kurse der SSG Braunschweig sind ab Montag, 12. Juli, buchbar unter www.ssg-bs.webkurs.app.

Jeweils zehn Kurstage sind im Block angesetzt

Den Schwimmvereinen zufolge ist für die Kurse keine lange Mitgliedschaft notwendig. Aus versicherungstechnischen Gründen erhalten die Teilnehmer demnach eine Kurzzeitmitgliedschaft, die nach zwei Monaten automatisch endet. „Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn wir bei einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Kurse die Leidenschaft für das Schwimmen wecken und sie anschließend in unseren Schwimmvereinen wiedersehen“, sagt Corinna Kunth, Vorsitzende der SSG Braunschweig.

Bei den Kompakt-Schwimmkursen können ihr zufolge bis zu 320 Braunschweiger Kinder schwimmen lernen. Die zehn Kurstage werden in zwei Blöcke verteilt: 22. Juli bis 6. August und 16. August bis 31. August. Die neugebaute 25-Meterhalle des Heidbergbades biete beste Voraussetzungen für die kleinen Schwimmanfänger.

In den 40 Kursgruppen werden jeweils zwei Übungsleiter acht Kinder betreuen. Dafür konnten die Vereine aus ihren Reihen kurzfristig insgesamt 24 Übungsleiterinnen und Übungsleiter gewinnen, die sich die Zeit in den Ferien freihalten, um am Beckenrand zu stehen.

red

